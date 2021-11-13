不会通过新隆VTL新山看女儿 陈建彬：等陆路开通

新马开通空中旅游走廊，陈建彬表示不会第一时间去新山看女儿。

新加坡和马来西亚开通接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），已完成冠病疫苗接种的两国居民，本月29日起可以通过指定航班往返新加坡和吉隆坡，聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴者无须履行居家通知。

本地艺人陈建彬和12岁的爱女陈钰荔自疫情以来，近两年未见，平时只能靠视讯解相思之苦。

得知两国政府实施空中旅游走廊的消息，陈建彬受访表示，不会立刻搭乘航班前往马国看女儿。他说：“路程还是有些周折，要先坐飞机到吉隆坡，然后要再坐好几个小时的巴士前往新山，之后又要再坐几个小时巴士原路返回吉隆坡。”

他认为，两国陆路开通旅游走廊的计划应该不会等太久。他打算等陆路开通后，越过长堤前往新山看女儿。

此外，他也说，过往自己往来新山频繁，除了看女儿外，也经常去新山主持慈善活动，所以希望陆路旅游走廊计划能早日实施，可以尽快到新山做善举。

“Meepok”傅康瑞（互联网）

“Meepok”亮相《欢喜大世界2》

陈建彬最近刚录制完综艺节目《欢喜大世界2》，他表示，第二季继续秉承了第一季的特色，除了“大世界”的整个布景更丰富外，内容方面也做了调整。

第二季增设的环节是《欢喜影室》，节目组将邀请新生代歌手重新演绎本地的经典剧集的主题曲或插曲。同时也会邀请这些经典剧集的3位主创，和观众分享当年的往事；包括《奇缘》、《迷离夜》、《真命小和尚》、《播音人》等。陈建彬说，印象最深刻的是当年在《播音人》中出演“Meepok”的傅康瑞，他目前是一名小贩。

共11集的《欢喜大世界2》将于本月21日晚9点在8频道首播。