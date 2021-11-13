明年1月空中播 UFM100.3贺年歌走无厘头风格

尚有两个多月才是农历新年，但电台UFM100.3已经紧锣密鼓在筹备金虎年贺年歌曲了！

该台节目副总监小猪（吴婉君）接受《新明日报》询问时证实了电台正在筹备贺年歌曲，而今年的歌曲将重回无厘头的风格，势必要透过这首贺年神曲和大家一起闹新年闹翻天，唱到风生水起。

小猪说："其实过去我们的新年歌主题，要么搞笑无厘头，要么正经走心。过去两年都没有搞怪，今年决定重回无厘头风格。”

小猪表示，贺年歌曲的主题源自我国李显龙总理今年在“国庆群众大会”演唱的经典金曲《春天里》，再加入近日轰动全球的韩国夯剧《鱿鱼游戏》的一些有趣的元素，希望能唤起大家的童年记忆，“《春天里》对年长朋友并不陌生，但年轻的朋友或会觉得歌词很有趣，再加上最近《鱿鱼游戏》大热，我们就将两者合一，以《春天里》的几句歌词开展，创作了一个与《鱿鱼游戏》有关的歌词，以开心的版本唤起大家的童年回忆。”

这首贺年歌曲找来马来西亚著名音乐人陈建宏（William）作曲，该台副音乐总监TP（胡天培）填词，这也是即将离开电台的TP的告别作。

TP受访时说，这首贺年歌的第一个版本创作出来后，觉得不够洗脑，就想起了《春天里》里的“朗里格朗”歌词，朗朗上口，简直达到听过不忘的洗脑程度，就这样副歌里就加入“朗里格朗”，希望能达到听过不忘的效果。

至于贺年歌曲的MV，小猪说将围绕在4大要素，一是跟“虎”年有关、二是色彩鲜艳、三是歌词与《鱿鱼游戏》有关、四是和我国总理李显龙有关。

小猪也说，由于仍处在疫情期间，所以全台DJ将分开拍MV，而MV是否选择室内或室外，小猪暂且卖关子，务必要读者们拭目以待。

UFM100.3 的虎年贺年歌曲将在明年1月率先在空中首播。