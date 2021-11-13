拍抗疫宣导片模仿刘德华唱歌 赖宇涵功力获赞

模仿华人巨星刘德华唱歌，Ah Boy赖宇涵透露：“虽然外表不像，但我内心住着一个刘德华！”

赖宇涵在抗疫短片《当林清霞遇上刘德哗》除了模仿歌台一哥王雷跳唱“打针没”，也模仿刘德华唱腔表演《谢谢你的爱》与《天意》，并鬼马地将刘天王的歌词改成贴切目前的抗疫处境，例如短片中送外卖的“帅哥”King（李国煌饰）把食物送到林清霞（李丽清饰）与刘德哗（赖宇涵饰）的办公室，赖宇涵为了感谢他就拉起嗓子高哼：“是不敢，不想，不应该，再谢谢你外卖”，当林清霞接获健康警告而出现担忧时，他则唱道：“如果说，一切都是天意，一切都是命运，Covid已确定”。丰富的表情加上生动的歌声，获网友点赞，网友夸他声线酷似刘德华。

内心住着一个刘德华

赖宇涵接受《联合晚报》访问时说：“虽然外表不像，但我内心住着一个刘德华！”原来他很钦佩从跑龙套做起的刘天王：“全方位，很努力的艺人。”

他表明看到《当》剧本时，知道要模仿刘德华的歌声，吓了一大跳：“后来就当成是对他的一个致敬。”

现实中他不曾见过刘德华，但感觉与他很靠近：“因为我的干妈是舞蹈老师，曾跟随刘德华到不同的国家表演。听干妈提起刘德华私下的待人处事，我很佩服他。”

问到录制《当》前，有先让干妈听一听自己模仿的唱腔吗，他笑呵呵地回说：“不敢。她为刘德华伴过舞，我这皮毛功夫，怎可以在关公面前耍大刀。”

推出不到两周 浏览人次近46万

由金刚媒体制作的《当林清霞遇上刘德哗》11天前推出，截至今早Youtube的浏览人次将近46万，相当吸睛。

干妈是“舞林”高手，赖宇涵多少耳濡目染，但却不见他在过去短片中展现舞蹈才艺，他打趣说：“不敢献丑。”顿了顿补充道，入行前在演艺经纪公司当练习生时，练了五六年的舞，每周一两堂课，练的舞蹈包括嘻哈等，最难忘的反而是与当时怀揣着表演梦的其他练习生在一起的感情与时光：“一起奋斗的精神。”

回头看过去的10年，他说舞蹈有如科技，一直不停的变化，他多少脱节了，不过也许他日重拾起舞步，展示在未来的短片中。

赖宇涵自创的喜剧角色暴牙菇等很受欢迎，在疫情前，常到马来西亚录制节目，最后一次到马国录制节目已是一年前的事了，他说：“很感恩马国的Astro没有忘记我，我就在本地录制他们的节目。”新马开通接种者旅游走廊计划，他乐见其成，期待早日能赴马工作。