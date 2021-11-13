无线举办疫下最大型演唱会 群星拱照阵容强大

（香港讯）香港疫情缓和下，演艺娱乐活动逐渐回归，《东方日报》收到消息指无线正密锣紧鼓筹办除夕跨年表演，之前误传无线未能投得西九文化区艺术公园复办的倒数大型活动制作权，结果由ViuTV负责制作，并安排人气男团MIRROR参与演出，事实无线今年会继续与制作公司、中国大陆平台和央视频携手再次举办跨年晚会，演出巨星阵容鼎盛，亦是疫情下容纳超过1万5000人的最大型演唱会。

据知无线有份主办的《香港最美的夜2021跨年演唱会》将于除夕晚假香港中环海滨活动空间举行，有关方面早就向各大唱片公司广发英雄帖，演出单位超过30组嘉宾以上，群星拱照，落实演出有古巨基、李克勤、周慧敏、“声梦”人气学员等，而“歌神”张学友、陈奕迅、容祖儿、Twins、谭咏麟、郭富城、草蜢、陈慧娴、莫文蔚、林子祥等正在洽商中。

古巨基复工头炮

古巨基自从儿子出世后，他就闭关休息，虽然无间断的有真人表演、商演、广告邀约，但他全部推掉，停工两年终选择除夕晚会作为复工的头炮，“基”迷都引颈以待。

为香港复甦作一个起始点，无线着意为香港市民打造一个大型集体回忆演唱会，当晚还有无人机在璀璨维港夜空表演，让业界与市民一起狂欢倒数同庆，迎接新年。去年他们办的跨年演出就空前成功，晚会同步在线人数高达2.8亿人次，香港有多达150万人次观看。

对撼ViuTV除夕晚会

无线这次有份主办制作的跨年表演，跟ViuTV制作的除夕晚会无可避免撞到正，两个都是户外大型演唱会，不过无线在中环海滨活动空间，预算可容纳1万5000观众，不但比红馆座位多，亦比ViuTV在西九文化区的3580个座位多出几倍。

无线采取售票方式

ViuTV西九的门票以抽奖形式免费派发，而无线的海滨秀则采取售票方式，演唱会门票收益扣除成本将予以一个份额捐给从事“香港现场演出及制作行业协会”。ViuTV的阵容除了有MIRROR，还有Gin Lee、AGA、许廷铿等助阵；而无线方面参与演出巨星歌手更是空群而出，阵容声势绝对是近年罕见。