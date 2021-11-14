亚洲怪谈第二季 Folklore2

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

HBO亚洲原创恐怖选集影集，共6集，由新加坡制片邱金海（Eric Khoo）统筹，探讨人类面对超自然力量时，与自我的抗衡与拉扯，每个故事的恐惧元素都带给观众不同的见解。导演包括：Nicole Midori Woodford（新加坡）、廖士涵（台湾）、松田圣子（日本）等。

不了情

8频道 中午12.00

1961年上映的香港黑白电影。讲述少女李青青（林黛）往夜总会投亲，认识富家子汤鹏南（关山），汤培育她成为歌星，渐生情愫。汤父病逝欠下巨债，青暗中助汤解困，汤误会青贪慕虚荣而分手……多年后重逢解开误会，但青已患上绝症。

暗花 The Longest Nite

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

主演：刘青云、梁朝伟。讲述腐败警察与一个光头杀手在澳门帮派冲突中展开枪战博弈。

全球头号毒枭：谢志乐

World's Biggest Drug Lord :Tse Chi Lop

探索频道（新电信Ch202） 晚上9.00

亚洲毒王谢志乐今年1月在荷兰落网，节目揭开这名加籍华裔如何控制亚太地区每年高达700亿美元（约945亿新元）的毒品生意。57岁的谢志乐曾是90年代美国海洛因的重要供应商，1998年在美国坐牢8年后出狱，在亚洲创造获利惊人的毒品王国。被尊称为“三哥”的他在金三角地区生产毒品，走私至澳大利亚、日本和台港澳等地。2021年，藏身台湾的谢志乐被驱逐出境，在荷兰转机逃亡时落网。

成为你的夜晚

I'll Become Your Night

One（星和Ch823，新电信Ch513）晚上7.10

尹泰仁（李濬荣饰）是当红的明星偶像乐团“Luna”的队长兼主唱，他因罹患梦游症，被迫找主治医生寅允珠（郑仁仙饰）住进宿舍秘密治疗，女医生与男团成员发生一系列甜蜜又紧张的故事。