珠宝店直播带货 包勋评德国被驱赶

有钱都不要赚？包勋评德国珠宝店直播带货，竟被当地店员黑脸驱赶！

啼笑皆非的是，包勋评并非因业绩差被赶走，他受访告诉《新明日报》：“那一瞬间，我才真切感受到什么叫‘文化冲击’！”

包勋评最近偕同李荣达、谢韵仪、Pornsak等团队近20人，浩荡飞德国直播带货代购，勋评日前受访，疾呼：“疫情前，我一年出国四五次，这一次真是‘憋’了太久才飞，登上飞机那一刻，感觉真的好奇妙！”

他夹带兴奋兼不安心情出发，因未知当地疫情形势，又是首次出国直播带货，全然新鲜体验，“亦公亦私，又像旅游又像工作。”但一顿他补充：“也会担心，万一业绩不好就完蛋了！”

当地店员“有钱都不要赚”？

聊起德国行，勋评很好聊，滔滔不绝，问起直播带货难忘事，勋评想了想，透露与当地珠宝店职员意见不合、最后居然被对方驱赶！

“那一天是在珠宝店，消费者都是有钱阶级，我们带着电脑入店，尽管环境网速不佳，有点卡卡的，但直播出货超快，珠宝首饰一件数千欧元，没多久就卖了30多件，包括店内的镀金漂亮摆设，几乎统统卖光！”

没想到，勋评直播出货越快，珠宝店职员的那张脸却越来越黑！

“对方见我们卖得那么好，居然非常不耐烦的说‘够了、够了’，你们走（大意）！”喝令勋评等人“停卖”！

卖气当旺，若是本地商家叩谢都来不及，当地店员却“有钱都不要赚”，勋评被喊停，登时愣住，“我真实地感受到什么是文化冲击，货卖得太好，也许给对方增添‘额外工作’，他们不习惯我们的工作方式！”最后当然是不欢而散。

不过，他也试过去名牌店带货，因做到“卖一天相等于对方平常一个月的业绩”，结果再受邀回去“卖”。

另一难忘的当数到德国的跳蚤市场，勋评形容是“一边做工一边逛一边吃”，“也帮不方便出国的朋友代购物品，像天然芝麻酱、芒果酱、辟气味的木制品......买个不亦乐乎，妈妈后来有交代我买回家，回头再去却买不到了。”

勋评认为疫下少了出门，不少人“有钱没地方花”，购物也能舒缓压力，带来欢悦感。

有人钱包被偷

不过，跳蚤市场龙蛇混杂，勋评身边一名工作人员，钱包在光天化日下被偷，现金、信用卡全没了，所幸护照仍在。

旅游走廊开通之后，在德国有碰到亚洲人吗？

“没有，无论在商场或餐厅，华人就只有我们。”勋评笑。

这趟德国行，勋评笑说自己也是买买买，个人消费“大出血”，回新后得再努力赚回来。