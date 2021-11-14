刘德华当年一张纸条 收买周治平30年

（台北讯）台湾知名音乐制作人周治平是许多大牌港星的音乐推手，他合作过的对象都是天王级艺人，当年刘德华（华仔）的一张纸条最令他印象深刻。他说：“华仔是很用心的一个人，尤其对待身边的工作团队，他不是只知道你姓什么叫什么，我从收到他第一张纸条开始就被他收买了。”

周治平曾为华仔制作两张专辑，包括1991年《我和我追逐的梦》、1992年《谢谢你的爱》。回想第一次碰面开会，向来有礼的华仔特地跑到他的办公室想先打声招呼，“当时我刚好不在，他就在我桌上留了张纸条，纸条上写着‘治平兄，来访未遇甚憾，很欣赏你的《马屁王朝》’。当时我已经出了第一张专辑《青梅竹马》，《马屁王朝》是专辑里没打过的歌，我才知道原来他整张专辑都听完了”。天王的贴心举动，让周治平备受重视。

张国荣送衬衫当礼物 尺寸刚好显用心

后来他有幸与张国荣合作，两人第二次见面时，周治平收到一件衬衫礼物，试穿时尺寸刚刚好，“张国荣当时已经那么大牌，但对于周遭人事物细节还是那么用心”。

梁朝伟1993年推出华语专辑《一天一点爱恋》，当时的制作人是周治平。为了新歌两人碰面聊天，从工作聊到生活、从生活聊到感情，最后周治平为他量身打造三首歌，“他给人家感觉交过很多女朋友、很多情，但其实他内心有脆弱的一面”。周治平指伟仔个性特别又敬业，“他是那种一旦信任你就会完全配合，且付出程度令人难以想像，拼命到你会怕的那种”。

周治平赞莫少聪 是最努力的歌手

莫少聪的《与你相逢》是最令周治平感动的专辑，“他唱歌天赋并不好，但他努力程度是你想象不到的”。

莫少聪当时拍电影脊椎受伤仍坚持到台录唱，坐也不是站也不是，咬牙忍痛连续录唱12小时再赶回香港。

即便在众多歌手中，莫少聪的歌唱实力并非最棒，但在周治平眼中，绝对是最努力的一位。

音乐生涯阅历无数，周治平特别感谢自己生平第一位制作的歌手，就是1985年与齐秦合作《出没》，“我刚进唱片公司当助理制作，什么都不会，幸好齐秦是有经验的，大部分都是照他的想法去做”。从齐秦身上学来的点滴累积成就了他近40年的制作生涯。