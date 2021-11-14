台偶像大陆发展 职业尽头是带货？

（综合讯）中国大陆“直播一姐”薇娅曾撂话“明星的归宿是直播带货”！从辰亦儒、汪东城、敖犬到唐禹哲等，台湾偶像到大陆发展，职业尽头是带货？

台湾“中时新闻网”昨天（11月13日）刊登一篇名为《大陆人看台湾：台湾偶像的职业尽头是带货》文章，来源是“柚子铺台湾交换生服务公众号”。文中提及，台湾男星过往在偶像剧树立梦幻形象，但当他们走向大陆直播间，为了带货卖力吆喝、叫着网民“家人们”博感情时，当年的梦幻已破灭。

被指卖假货 辰亦儒直播间爆哭

文章作者提到台湾男团飞轮海的成员辰亦儒。上个月，他在社交媒体公布直播30天带货1.03亿人民币（约2184万新元），后来因被指所卖的化妆品是假货，在直播间里大哭，部分网民觉得莫名其妙，当中有人酸他“在直播演哭戏”。爆哭当日，销售额挤进抖音带货榜第19名。

辰亦儒到大陆工作，本为参加“哥哥类”综艺节目，一次受邀参加某网红的直播后，决定转行进入抖音带货行业。这不难理解，毕竟在今年的文娱大背景下，明星参与综艺节目的机会越来越少，对于过气的台湾偶像来说更加毫无优势。

最长直播时间近12小时 被奉为“带货黑马”

辰亦儒每周做三次直播，最长直播时间将近12小时，被数据公司奉为“带货黑马”，达成同时在线人数突破8万。

他确实相当卖力，在直播带货的间隙，重新演绎了多首飞轮海时期的歌曲，甚至在带货间隙看到团员汪东城上线后，立刻主动连麦互动。此外，他曾在短视频里，与台湾男星唐禹哲回顾偶像剧《终极一班》、还原偶像剧《公主小妹》的角色“南风彩”唤醒网民的童年回忆。爱健身的他，也曾秀肌肉。

直播带货虽然让过气艺人“再就业”，但也抹杀了部分网民的童年回忆。有网民对此惋惜说：“什么叫作时代的眼泪？身边一个Z世代小姑娘对辰亦儒的认知都只是带货主播。”

唐禹哲带货爆自己八卦 汪东城被指“表演睡觉”

走下“神坛”，进入直播间的台湾艺人还有谁？

有指唐禹哲看到辰亦儒的亮眼成绩后，也开始在抖音带货上探索。他瞄准了自己的潮男定位，售卖的产品仅限潮牌服饰类。其直播间氛围像是明星的粉丝见面会，时而唱歌，时而聊过去的往事，爆自己的八卦。

当中也有“演技派”表演“睡觉”“讲价”等。汪东城于5月20日应厂商的邀请进行直播带货。他因直播时间太长，在直播间睡着，在线粉丝却从3万涨到7万。当中不少粉丝多是听闻消息，前来看汪东城在线睡觉的。有指厂商和直播助理便要求他“表演睡觉”以此稳定观看人数。

小虎队成员陈志朋在直播时说，为“家人们”谋福利便宜卖珍珠首饰，在场的商家代表说会亏本，他直接让助理锁门、不让对方离开，商家最终“乖乖就范”，一切宛若演出。

日前参与《披荆斩棘的哥哥》、表现平平的敖犬尝试过几次带货，不过，观看人数并不多；郑元畅上个月入驻抖音，不过两周便开始第一场直播，被指吸金目标明确。