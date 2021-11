瑞典国宝级天团ABBA在40年后合体,于11月5日推出新专辑“Voyage”(旅程),毫无意外地立即冲上美国iTunes销售榜第一名,在英国排行榜的成绩同样傲人,首个周末的销量达11万8000(实体加数码)。

ABBA的音乐陪伴了许多人的青春岁月,也启发了许多音乐人。本报访问本地三位知名音乐人梁伯君(George Leong)、蔡体林(Kenn C)和黄韵仁,请他们分享ABBA对他们的影响,以及他们对新专辑的听后感。

梁伯君:10岁开始听ABBA的歌

梁伯君是ABBA的粉丝,对于偶像的回归,他说:“我好兴奋。ABBA是我最早认识的流行歌手之一,我10岁就开始听他们的歌,‘Super Trouper’是我最早拥有的卡带。我跟表姐表弟一起听ABBA,边听边跳舞。”

梁伯君从小就对音乐深感兴趣,听ABBA不只是享受歌曲的氛围,还留意各种乐器以及团员声音的和谐度、混音、制作等。他回忆在那个没有互联网的年代,为了得到更多录音和制作的知识,他订阅美国音乐杂志“Keyboard”和“Mix”,里头常有ABBA的介绍,这也加深了他对偶像的认识。他说:“ABBA真的很厉害,他们的声音有很多层次,却又完美地融合在一起,整体感觉很干净,制作水平非常高。他们启发了我后来做编曲时,很用心地确保各种声音的和谐度。”

说到ABBA的新专辑“Voyage”,梁伯君特别点出两首歌曲“I Still Have Faith In You”和“Don't Shut Me Down”,分享道:“前者回归ABBA的情歌,让人想起‘The Winner Takes It All’,制作水平依旧那么棒,弦乐的编曲让歌曲充满史诗氛围。后者有他们经典的电吉他,还有MiniMoog合成器的贝斯声,加上美丽的弦乐与和音,我非常喜欢。”

“Voyage”将是ABBA的告别作,但梁伯君不觉得可惜,他说:“他们的老歌已经够我们听了,而且他们也不年轻了。”

Kenn C:ABBA勇于与众不同

Kenn C认为ABBA的音乐向来不是非常主流,这也正是他们的标志。“他们的旋律跟和弦不像典型的流行歌曲铺排,但他们不理会现在流行什么,就做他们要做的。他们勇于与众不同,也忠于自己,这影响了许多人放胆去尝试不一样的音乐。”

ABBA阔别40年再出新专辑,Kenn C觉得意义重大。“他们证明了只要还有热忱,永远不会太迟。”听了“Voyage”专辑,他形容:“感觉像置身广阔的草原,这提醒了我们ABBA的背景,他们来自瑞典,一个被大自然环抱的国家。他们的歌曲充满了生命力,但不是大城市让人震耳欲聋的嘈杂声或目眩神迷的霓虹灯,而是高原的辽阔感。”

黄韵仁:ABBA音乐不会过时

黄韵仁中学时对音乐着迷,每个周末都到唱片行买专辑,他回忆:“我那时候听摇滚乐,而阿姨会托我买ABBA的专辑,我因此认识ABBA。我后来发现我欣赏的一些音乐人都受到ABBA的启发,像是瑞典的Max Martin,而我现在被这些音乐人启发,所以若追溯,ABBA对我的音乐也有一定的影响。”

黄韵仁三年前第一次到瑞典参加音乐营时,参观了ABBA博物馆,对ABBA有了更多的了解,也亲眼见识ABBA的影响力。“ABBA的强项是他们的旋律和歌声,我在瑞典年轻音乐人身上也看到这些优点。”

ABBA时隔40年再回归,黄韵仁认为他们的出发点纯粹是对音乐仍有热忱,而不是要证明什么,因为他们已经是标志性人物,无须再做任何证明。他也惊叹ABBA的音乐即使没有现在最流行的元素,也不会让人觉得过时,甚至会吸引年轻人。他分享道:“我刚才在听他们的新专辑,我女儿听到了竟然跳起舞来,TikTok也有很多年轻人随着ABBA的歌曲跳舞的视频。”