大脑博士 Dr. Brain

通过Apple TV+播出,每周六更新

六集《大脑博士》是苹果旗下的串流平台Apple TV+的首部原创韩剧,由《寄生上流》李善均、《以吾之名》朴喜洵、《爱的迫降》徐智慧等主演,阵容强大。

该剧改编自韩国同名网络科幻漫画,李善均饰演热衷于研究大脑记忆和潜意识的天才科学家高世元,因为大脑异常,从小无法感受别人的情绪,全戏几乎没情绪没表情。有一天,他的妻儿经历了不幸意外,他不顾一切想透过死者、动物遗体,连接他们大脑中的记忆,剖析事发经过还原案情。

亚洲科幻影集见未来

导演金知云之前导过电影《好家伙,坏家伙,怪家伙》(The Good, the Bad, the Weird)、《姐魅情深》(A Tale of Two Sisters)等,这是他首次执导电视剧。他透露开拍前曾特地咨询韩国科学技术学院的脑科专家,并加入一些科学理论让作品更加真实。

我在播出前已经看完了所有集数。亚洲影集在科幻题材方面一向比好莱坞弱,不过《大脑博士》让我看到亚洲科幻影集的未来,虽然故事有些小缺陷,但整体而言场景、演员表现等都很具电影感,水准很高。

李善均在《寄生上流》演鄙视穷人味道的富爸爸演技入木三分,而且声音充满磁性,给观众留下深刻印象。他在这部戏因为人设,没太多表情,主要靠独特声音引领观众继续追看。

有趣的是,李善均其实不是科幻迷,接拍这部戏主要是因为想跟金知云合作。他也说:“这是韩国少见的题材,看第一集剧本时其实有点难,但看到追踪与推理的剧情时,整个被吸引住了,很想知道接下来会发生什么。”由于剧情曲折,所有演员之前在接受访问时都小心翼翼,避免剧透,想给观众留惊喜。

另一个我喜欢的演员是朴喜洵。他最近在《以吾之名》中饰演黑道老大,虽然是反派却很有熟男魅力,深受观众喜爱。他在《大脑博士》饰演资深私家侦探李康穆,原本调查高世元老婆的意外,之后却在过程中成为高世元的帮手,帮他解开各种谜团。

李善均朴喜洵具火花

《大》目前已经播到第二集。(以下剧透)高世元后来发现李康穆在剧中早就死亡,原来是高世元一开始连接了李康穆尸体的记忆,导致李康穆活在高世元的脑袋中,但有趣的是,李康穆却可以独立思考和行动。观众看剧集时,会看到高世元经常跟李康穆对话,其实他是在跟自己说话。朴喜洵受访时曾解释:“要如何诠释这点有点不易,我和导演决定让李康穆代表高世元的心理状态,成为他的脑中顾问。”

对于死去的李康穆可以在高世元脑中“自由活动”,仿佛像真人一样,我觉得这不符合科学逻辑,有点难以接受。除此之外,朴喜洵演侦探还是散发出很多魅力,晚上戴墨镜痞气十足,跟李善均的对手戏也很有火花。

HDB太太4.0

8频道 晚上8.00

这一集,黄太和陈太拜访一间以中世纪现代风为设计的组屋。她们也会带领观众到一家售卖本地设计,独具狮城特色的瓷器纪念品商店逛逛。接着,会去本地第一家也是唯一一家售卖超过90种口味的嘟嘟糕的专卖店品尝这个本地小吃。

你在说什么?

8频道 晚上8.30

制作节目对于身为演员和网红的林俊良和阮玮玲来说,应该不是一件难事。这一集,看看两人如何挑战幕后工作人员的工作,并完成最终任务——构思一个游戏环节,让观众轻松地学习华文华语!两组人马会设计出怎样的游戏?哪一组的表现更胜一筹?

离地自由行-南非(首播)

U频道 晚上9.00

在一共12集、28天的东非之旅,香港艺人袁学谦将带观众认识非洲这片绝不荒芜之地。他从坦桑尼亚出发,寻找电影《铁达尼号》中的坦桑石“海洋之心”;以豪华露营(glamping)方式,近距离与万兽之王接触;前往被喻为世界最危险城市之一的约翰内斯堡,探索非洲白人的奢华,以及奴隶主义之后,非洲黑人的压抑生活。他还踏足赞比亚和津巴布韦,从海陆空角度窥探世界三大瀑布之一,带着猎豹逛街,吃尽山珍海味。

幸福刚刚好 Music

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上8.15

刚从勒戒所出来的小祖,突然成为患有自闭症的同父异母妹妹小悦的唯一监护人,他开始探索如何建立自信与家庭。

兄弟班 House of the Rising Sons

卫视电影台(星和Ch866)晚上9.30

主演:陈家乐、王梓轩。1960年代,阿力、阿健、阿强和街坊阿友、阿伦、阿B组乐队。家人反对,乐队成员各散东西。阿健、阿强、阿友、阿B及阿伦重新出发,组成Wynners(温拿乐队),一炮而红,可问题涌现,兄弟情岌岌可危。