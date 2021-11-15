疫情期间行善 最受议论的艺人是他们

防疫新闻在台湾常上热搜，除了因为疫情关系生死存亡，也常被政治化。不过最坏的时代往往也是最好的时代，除了第一线医护人员的付出外，艺人也常和民众一起行善，有钱出钱有力出力，由此博得高讨论度，也等于自己为形象加分。如果碰到酸民来捣乱，还要趁机展现高情商呢！

黑人夫妇（左上图）、贾永婕（右图右）、于美人（左下图）、小S等人的善举都被网民议论。（互联网）

台媒根据大数据，圈出的善心艺人有柯佳嬿、徐乃麟、徐若瑄、炎亚纶、锺欣凌、胡瓜、曾宝仪、萧蔷等等，不过论网络的讨论度，还是以下名单上的艺人最高。

蔡依林

长期关心弱势孩子学习需求的蔡依林，懒理中国大陆网民传她是被大陆封杀台独份子的谣言，默默关心台湾的弱势者。她看到网上关于街头流浪汉饱受疫情影响，生活陷入困难的文章，便联络当局求援。又得知义工发放便当时为了兼顾防疫，避免接触，急需无接触便当机，她二话不说立刻捐款，为当局购入仪器。这个善举更博得市长柯文哲的赞赏。

蔡依林捐钱购买物资，赢得柯文哲市长发文感谢。（互联网）

大S

身为热门新闻人物，大S的话题永远围绕婚变，有时也跟政治沾上边，但其实她一般相当低调。她捐赠救护车的暖举，透过母亲的嘴说出来，又成为热议，甚至有人酸她要洗白自己在冠病19刚爆出时，与丈夫汪小菲在日本扫货将口罩捐往中国大陆所引发的争议，但多数人还是予以肯定的。

大S无论在哪里行善，总会惹争议。（面簿）

范玮琪

范玮琪在冠病爆发初期，曾因辱骂“狗官”的言论闹出失言风波，重创形象，沉淀很长一段时间不再发言。她和同样有“惹争议体质”的丈夫黑人，选择默默行善，让不少网民改观。例如他们捐赠俗称“救命神器”的高流量氧气鼻导管全配系统（HFNC），也没有高调宣布，等到粉丝自己发现，才纷表惊喜。

范玮琪和黑人夫妇默默行善。（IG）

贾永婕

如果要说行善声量的第一名，无疑就是贾永婕了。人脉宽广的她在台湾疫情高峰期，火速向演艺圈好友、各大企业募资，在极短的时间内募到各种医疗器材，比饱受争议的政府更具效率，被网民封为“抗疫女神”。她不只出钱，更亲自穿梭在各大医院送餐点，连医护人员都给予肯定。她的好形象也接获许多品牌邀约代言，为她创造了出道以来的巅峰。

连急診室医生都请賈永婕（左）在他的工作服上簽名。（面簿）

林志玲

“永远的女神”林志玲姐姐，婚后跟随老公到日本生活，但她仍心系家乡的疫情。她的慈善基金会跨海捐赠六座正压检疫亭，为前线医护尽心力。她也在社交媒体上发布为台湾加油打气的视频，充分发挥身为甜姐儿的温柔喊话的魅力。

嫁到日本的林志玲仍心系台湾。（面簿）

罗志祥

罗志祥因私生活混乱沦为渣男后，力求复出都不顺利。他懂人心，花了十多万新元，捐了十台“救命神器”，不敢高调宣传。后来出席公益活动，他录视频时先自嘲打“防疫针”，说视频出去会有人留言酸他“想洗白”，他干脆对着镜头直接说：“我洗不白了你放心。”行善不忘耍黑色幽默。

罗志祥低调做善事，不忘自嘲：“我洗不白了。”（互联网）

五月天

五月天捐出66台呼吸器，帮助医院打仗对抗疫情。他们也授权歌曲《勇敢》给医院播放，为院内医护人员打气，物资和精神援助全部到位。

吴宗宪

身为演艺圈老大哥，吴宗宪为善自然不落人后。在疫苗普遍施打前，他捐了11万剂快筛剂，希望透过快筛尽早发现感染源，防止酿成社区感染。尽管他也曾卷入范玮琪的失言风波，不过经常“一波未平一波又起”的他，早有“风波免疫力”，加上多做好事，网民都给予正面反馈。

吴宗宪对风波有一定的“免疫力”。（面簿）

小S

在台湾医疗资源紧绷的紧张期，小S响应好友贾永婕的号召，捐赠“救命神器”和医护便当。听闻防疫旅馆的医护人员、确诊者因天气炎热造成脱水情况，却难以外出购买相关物资，她又带大女儿许曦文买了好几箱电解水送到防疫旅馆内，希望做到以身作则。有酸民拿她跟锺欣凌相比，亏她捐太少。对此，她以高情商回应：“想骂就骂，不用客气。”

小S行善也遇酸民，拿出高情商应对。（面簿）

于美人

冠病刚爆发时期，于美人因挺口罩解禁帮助大陆，被推上风口浪尖，当时她诚恳说明自己的理念是“人溺己溺的慈悲心不应有分别”。后来她也响应贾永婕的募捐活动，低调地捐了两台救命神器造福医护与病人，可见对人的关怀不应受到纷扰所影响。

于美人对人的关怀不受纷扰所影响。（面簿）

张小燕

台湾蔡英文政府一度被民众质疑阻扰进口疫苗，导致人民没有安全的疫苗可打，演艺圈大姐大张小燕体民所苦，忍不住呼吁政府“别刁难”，引发正反两派纷争。她响应艺人张秀卿发起的“#让我陪你等到疫苗”社媒活动，安抚人心，并且付诸行动，给医护人员送上便当和亲笔卡片慰问，让人感动。