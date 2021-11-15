老公被控后 赖怡伶首发声：心晴朗没雨天

赖怡伶IG发帖，晒灿烂笑容照，分享正能量语录：“心是晴朗的就没有雨天。”，心情似乎未受老公王咏生面控一事所扰。

赖怡伶老公王咏生曾是百佳（Pokka）国际总裁及百佳企业副总裁。他被指在2010年至2017年12月间，在百佳国际与饮料公司亚洲物语交易时，没有向公司透露自己拥有亚洲物语部分股权，上周五被控3项抵触公司法令的罪行。

赖怡伶当时通过经纪人答复《新明日报》询问时表示，对丈夫的案件不予置评。

时隔一天，赖怡伶周日在IG发贴，上传两张个人照片，其中一张穿着休闲橘色露肩上衣和短裤，展现灿烂笑容。表示“心是晴朗的就没有雨天。”疑似以积极心态回应老公面控一事。

她在帖文中写道：“生命是一种过程而不是一个目的，苦和甜来自外界，体味幸福则来自内心。学会感恩、学会满足，感恩身边认识的你们……只要心是晴朗的就没有雨天！”，一番话似乎是她对生活的感悟。

帖文最后，她以英语“Happy Sunday”（周末愉快）结尾，向外界展示她的好心情。

圈内艺人如郑惠玉、陈欣淇、何永芳等纷纷留言鼓励她。网友则多正面留言：“加油”、“笑一笑没烦恼”。

赖怡伶曾担任Pokka代言人近10年，2018年更被爆拿下Pokka“百万天价”代言，一度引起热议。