疫情下积极健身 陈秀环欲再演打女

本地女星陈秀环疫情下定期健身，每周接受两次训练，还会在TikTok晒出自己健身视频。

其实早在疫情前陈秀环就萌生健身的想法，只是一直没能付诸行动。一次偶然的机会，女儿学校的水球教练主动提出愿意当她的健身教练。起初陈秀环还不好意思接受这份好意，又不好推脱，便拉着女儿陪自己一起训练。“一开始我不敢去，连视频也不敢拍，每次还要拉着女儿陪我一起去训练。”

谈到健身的好处，陈秀环表示不仅身体状况有变好，手臂线条也变好看了。健身也让陈秀环怀念起自己年轻时当“打女”的时期，希望现在还有机会拍类似的角色，再过一把“打女”瘾。

近期陈秀环多出现在综艺节目上，被问何时再拍戏，陈秀环表示自己还在等一部适合的剧，她说：“有机会的话，我想再拍回以前的‘打女’，就当圆梦了。”

想自创食品品牌

陈秀环不仅酷爱烹饪还会研发新菜色，不时还会在社媒上晒厨艺，令一票网友垂涎。

当记者问她是否有想法出一本专属自己的食谱，她思索片刻回答：“可以啊，我还没想过（出食谱），不过有机会可以做。”

陈秀环表示自己更倾向于设计一系列中餐食谱，因为自己更拿手的还是中餐，“而且从小我就看着妈妈做这些，当时我还跟在她旁边切蒜头。”

陈秀环还透露自己想创立一个属于自己的食品品牌。对此记者问她是否在暗示自己打算开餐馆？陈秀环否认，直言开餐馆太辛苦了。