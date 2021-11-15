DJ谈“暴走”事件 黄文鸿曾因搭档分心气离直播室

中国天津交通广播的两位当红主播上周五（11月12日）于招牌节目《红绿灯》讨论北京美食时，因意见不合在直播中吵架，其中一方情绪失控、摔门离去，造成节目一度中断。该台事后在微博发表道歉声明，并称涉事的主播已停职。

电台UFM100.3“一哥”黄文鸿昨天（11月14日）接受《联合晚报》访问直言，最早期曾被早班搭档“激”得走出直播室，他说当时自己是主控盘，非常在意节目的节奏，一次做节目时其他搭档却分心做别的事，没有接上他的话，“我非常生气地站起来跟他们说，既然你们那么不专心，我不想和你们一起主持。我就走出直播室……”

那次“暴走”之后，他说搭档做节目时不再分心，而也不会因此有嫌隙，因为大家的感情和关系并“不一般”，“我既是他们的同事又是前辈，也算是他们半个职场老师，加上我对于广播的一些坚持，他们是认同的。”

文鸿表示，有时在节目中观点不一样有火药味，现在都能很快地“消化”掉，尽量不影响节目和听众。

以UFM早班为例，他说四人总有默契地互相补话，相处就像家人，很少有隔夜仇，并指出：“节目氛围很重要，如果团队有心结，听众肯定听得出来。”

至于“消化”火药味的秘诀，他说第一个关键是年龄，成熟了就知道如何处理；而第二个关键是互信。他解释：“我们不是攀比，要把任何人比下去，而是互相拉抬，要让对方亮起来。这是我的搭档哲学，每个进来我都跟他们讲这个的。”

曾因新人抢话 安娜换班次

电台96.3好FM DJ安娜说，两位涉事的中国主播应该有心病，也许为了利益一路隐忍，不过怎么磨合都不行，终究还是触到燃点。

她表示：“目前为止，本地广播界未有到吵架阶段。若两人不妥又不想忍，会你讲你的我讲我的，听众听得出来的。这样的情况，主管要找双方来谈，谈不妥可能要换人换节目。”

安娜过去曾跟其他主播搭档，但她坦言相比之下比较喜欢一个人主持，“我对节奏和内容有要求，对方想法未必一样，所以容易产生摩擦。”

她忆起早期跟一位新人搭档时试过忍让，不过对方总爱滔滔不绝，让她能说话的机会不多，久而久之发现自己“不见”了。她说：“我觉得没必要这样下去，但我觉得我不能用资历压他，所以后来主动跟主管反应。”最后和气争取换节目班次。

安娜认为两人主持节目必须互相平衡，一旦有摩擦势必会尴尬：“一种情况是继续尴尬，直到电台换节目，有的是自己解决……不过能走多远，就一路走一路看。”

菁云受委屈 没选择‘逃离’

担任两台台长的96.3好FM DJ菁云曾在值班时觉得委屈难受，但她幽默说：“也没有到摔门离开直播室。直播室门太重啦，摔不了。”

她倒是碰过同事在报新闻时被“点到”了笑穴，为了不影响搭档而赶快“逃离”直播室！

国贤曾‘hold不住’ 拍桌子后道歉

96.3好FM DJ国贤谦指现在的搭档丽仪EQ比较好，会让着他，两人搭档也蛮直接的。

不过他早期有过一次“hold不住”的经验，表示那时同事之间发生一些误会，他必须做调解，可是有一方的解释太牵强，对方还坚持己见。国贤在一气之下大力拍桌子，对方见他有如此反应有些惊讶。

他表示被自己的反应吓到，稍微冷静之后立马道歉，时至今日仍觉得自己没有处理好情绪，无论如何不该拍桌子。

承尧不曾‘暴走’ 会给对方台阶下

UFM100.3 DJ承尧未有“暴走”的经验，他说：“新加坡的主持人感觉都蛮爱面子的，而且圈子小，绕一圈又相逢，所以就算工作到一半生气多半也不致于表现出来。”

不过他坦言有时确实在做节目时因对某些事的看法不同跟搭档“辩论”，但就算最后意见不相同，彼此还是会找台阶给对方下。

他还指出，“吵架走人”的做法感觉多是炒作，本地听众应该不大会买单。