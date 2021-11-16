朴海秀、李熙俊 对峙戏眼神冒火花

韩国两位实力派男演员朴海秀和李熙俊在韩剧“Chimera”中飙戏，两人各自在上一部作品的表现都深得好评，观众对于他们在“Chimera”的演出自是带着颇高的期待。

朴海秀害怕观众失望

朴海秀以红遍全球的《鱿鱼游戏》再创演艺事业高峰，对于观众的期待，他受访时坦言：“我觉得观众期望高，也可能会失望，所以我难免有压力，很感谢观众一直给我诚恳的回馈。其实这部剧两年前就拍好了，很开心终于可以让大家看到，希望大家支持‘Chimera’，因为我们整个团队为这部剧付出了许多努力。”

李熙俊挑战新角色无压力

李熙俊在“Mouse”是追踪连环杀人犯的刑警，在“Chimera”则是连环爆炸案的嫌犯。他受访时说：“两部剧虽然相似，都有犯罪和悬疑元素，但两个角色明显不同，所以我没有压力，反而对于挑战新的角色觉得很有趣。”

“Chimera”是一部悬疑惊悚剧，朴海秀饰演的重案组刑警，女星秀贤饰演的犯罪心理分析师，以及李熙俊饰演的外科医生，三人各因不同的目的，追踪时隔35年再次发生的连环爆炸命案。

认识多年，默契十足

朴海秀和李熙俊原来认识多年，难怪默契这么好，多场对峙戏，眼神的交流充满火花，让人看得也跟着紧张起来。

李熙俊透露，他和朴海秀十年前就一起演出舞台剧。朴海秀说，一直很喜欢跟李熙俊前辈合作，“我们感情很好，拍摄时跟他学习不少。”

两人也对曾演出好莱坞电影《复仇者联盟2：奥创纪元》和《怪兽与葛林戴华德的罪行》的女主角秀贤（Claudia Kim），满是称赞。朴海秀说秀贤很照顾人，而且都做足准备来到片场。李熙俊自曝是秀贤的粉丝：“一直有留意她的作品，终于有机会合作。其实我们这次的演员都很棒，对工作充满热忱。休假时，我们会一起远足和吃饭。”

剧中有不少爆炸场面，朴海秀透露为了安全考量，爆炸场面都是另外拍摄，但他还是很关注这些场面，因为爆炸事件发生后，角色的情绪会有转折，他要让自己投入对的情绪中。印象最深刻是剧中饰演他的上司，也是他视为父亲的长辈，在一场爆炸中丧命，让朴海秀深受打击。

剧中描述一些爆炸场面是化学反应造成，李熙俊对此深感兴趣，演爆炸案嫌犯的他，还特地去了解这些化学方程式。

“Chimera”在viu.com和viu应用独家播出。