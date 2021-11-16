泰国富婆、缅甸华裔角色接力？ 《邻》监制：跟上潮流

新传媒最近的戏剧吹起外国风——继黄暄婷在《过江新娘》饰演越南新娘，阿姐郑惠玉近日在长寿剧《邻里帮》以泰国富婆泰勒登场，潘玲玲接下来会在下周二（23日）8频道首播的《人心鉴定师》演缅甸华人。

“讲华语的外国角色”桥段是不是用太多，引起热议。阿姐受访时回应：“我觉得由于新加坡的地理位置，有很多不一样国籍的人在这里生活和工作。大家可能平时没注意到，我不觉得太多这类桥段。”

找外国人演出缺惊喜

《邻里帮》监制梁来玲说，社交媒体有很多来自各地讲华语的外国网红，所以她不觉得“讲华语的外国人”是什么稀奇的新事。“我们的电视剧必须跟着时代走，融入最新的潮流和趋势，所以剧里出现讲华语的外国人是很正常的。只要故事情节和人物性格不重复，我觉得根本不是个问题。”

为何不去找真的讲华语外国人来演这些角色，而是请本地演员模仿？梁来玲回答：“我觉得本地观众要看的不是外国人演戏，而是要看熟悉的演员演绎有趣的角色。长剧演员的熟悉度对观众尤其重要，所以找回本地演员诠释是最好的决定。找外地演员演绎外地人就没有惊喜了。”

阿姐剧中讲的泰式华语引起观众在《联合早报》留言栏目“观众大声说”热烈讨论。有些人觉得她表演精彩有趣，有些人却认为她说话造作，不伦不类。

有观众留言，“郑惠玉演的泰国富太很造作……泰式华语好像小学生讲华语，感觉是敷衍交功课，没下苦功去模仿”“郑惠玉一口不伦不类的华语，加上造作的演绎，完全看不下去。”另一些观众则维护阿姐，“年过半百第一次挑战搞笑的角色，我不时被她的表演忍俊不住，扑哧一笑，她很成功啊！”“我觉得她演得很精彩。这是她从未尝试的角色，应该给她加油打气。”

放慢语速，温柔懒洋洋

郑惠玉坦言，泰式华语的腔调不容易拿捏，“监制叫我不用讲真正的泰式华语，因为我在戏中妈妈是中国人，我是贵族，有一点口音就好。我处理角色时想让泰勒比较有趣，稍微脱离现实，是一个有公主病又花痴的贵妇。”

问如何学习泰式华语腔，郑惠玉除了请教朋友的泰国籍妈妈以外，也会自己上网查发音，并看监制发给演员的泰国人讲华语视频。她自己也摸索出了一些诀窍，“刚开始会觉得腔调不统一，有时会跑音。我后来就放慢讲话速度，因为泰国人讲话都很温柔、懒洋洋的，后面就比较熟练。”

郑惠玉透露，她与剧中几名演员也须要讲泰语，剧组特别请泰语老师指导，“我们过剧本的时候，老师会给我们上课，教读音。此外老师也会录音给我们听，现场拍戏时也会纠正我们。”

梁来玲认为阿姐的口音很合适，“因为她的背景设定是父亲是泰国人，母亲是中国人，所以腔调跟普通的泰国人有少许的不同。”

梁来玲赞阿姐有趣自然

梁来玲说当初创作泰勒的时候，第一个来到脑海的不二人选就是阿姐，“我们想不到谁能够胜任，因为这个角色需要美貌与气质并重。面对最大的挑战是阿姐必须讲道地的泰语，同时还要诠释泰式华语。”

剧组从开拍就一直和郑惠玉密切研究，怎么把泰式华语说得有说服力。他们参考了很多影片，也请了老师来教导阿姐，过程非常认真和专业。梁来玲称赞阿姐：“从起初的小生硬到后来的自然，阿姐付出很多努力，必须嘉奖她。我觉得出来的效果是有趣和自然的，我并不觉得造作。观众或许还不习惯阿姐突然以这个腔调讲台词，但是看久了就会习惯。”

对于观众批评，郑惠玉觉得合理：“他们凭自己口味看戏，可能不习惯。我OK的，评语好不好都要接纳。当然希望大家觉得十全十美，被评不好会有挫折感，但事情不会一直如人所愿。我下次会注意和改进。”