陈淑芳拿两座金马奖 开始遇怪事

（台北讯）演歌双栖的于子育（原艺名琇琴）去年在金马奖颁奖典礼表演入围“最佳原创电影歌曲”《孤味》大受好评。TVBS欢乐台《#T-Pop我们听大的!!》本周将回顾2020年金马奖大事件，邀请于子育上节目，她笑说可能很多人都以为她是一个“演员”，都忘了她也是曾经入围过金曲奖的女子天团“锦绣二重唱”的团员。

节目特别邀请“国民阿嬷”陈淑芳到录影现场，给于子育一个惊喜。原先陈淑芳以影片方式露脸，在制作单位假装影片出问题现场骚动时，她才偷偷走进摄影棚，让于子育惊讶到说不出话。

陈淑芳笑亏于子育靠《俗女养成记》获得金钟奖女配角奖时，得奖感言看小抄竟忘了感谢她，陈淑芳认真地说：“子育来录影，又是黄子佼主持的节目，我一定要来。”黄子佼透露陈淑芳为了支持于子育，这一趟专程从南部赶到台北录影。

陈淑芳随后爆料自己“不小心”拿走两座金马奖后，开始发生奇怪的事，原本低调的生活出现变化，有人因此向她借钱。她决定利用上节目的机会，公开“金马奖自去年开始取消得奖者奖金”的事实，陈淑芳仍不忘感谢金马执委会：“感谢你们让我拿两座奖，我从那时候一直忙到现在都没停过。”

于子育及陈淑芬在节目合唱《孤味》，陈淑芳演唱前认真地提问：“等等是现场乐队吗？”黄子佼解释将播放由乐队录下来的卡拉带，让国民阿嬷忍不住嘟哝：“为什么是放卡拉，很落伍。你下次再找我来唱歌，我自己带乐队。”