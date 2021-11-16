郑怡开店玩直播 与周治平线上聊“新加坡奇幻之旅”

自疫情暴发后，台湾资深歌手郑怡和周治平上周六首度前来狮城登台演唱，今晚9时两人将在郑怡的个人面簿直播，畅聊这趟疫情下的“新加坡奇幻之旅”。

纵横乐坛超过40年的郑怡，婚后移居加拿大15年，年前和丈夫搬回台北，去年疫情暴发，她在台北开了家小吃店。此外，她也在面簿玩起直播，十分活跃。

郑怡日前透过电邮接受《新明日报》访问时说，搬回台北居住，主要是2个儿子已经长大了，所以决定回台湾过自己的生活，同时也回到舞台，重新找回歌唱原本的单纯快乐。前年她在台北办了40周年纪念演唱会。

问郑怡出道40多年，满意自己的成绩单？

她表示觉得很不错，“虽然出的专辑不多，但命中率很高，这些年世界各地跑，歌迷也没忘了我。什么是成绩？能和大家一起成长一起变老一起回忆，这就是我的成绩。”

郑怡的金曲无数，其中《月琴》让她一曲成名，几十年来世界各地巡回演出，也是她必唱的歌曲，记者问郑怡再唱《月琴》心情有何不一样？

郑怡说：“唱《月琴》时我才19岁，没有人生经历很难唱出那么深沉的情感，而成熟后的我，有了历练，现在我才能唱出那份发自内心的悲伤和沧桑。”

尝试了解年轻人世界

郑怡说开小吃店是机缘巧合，“正好有个朋友有个现成的店，问我们想不想接手，老公说做做看，结果接手后生意还不错，就继续做下去。”

其实这不是郑怡第一次进军饮食业，她和丈夫在加拿大定居时也开了烘焙店卖面包。

郑怡也在面簿玩直播，她说，整个世界都变了，要活在当下也必须调整自己，与其批评现在的年轻人，不如去了解他们的世界，于是在经纪人建议下尝试年轻人的玩意儿。

她说，自己的直播和年轻人没有主题的很不一样，一星期三次的直播都有特定内容，如请艺人上节目、星座专家分享运势和烹饪，“我的内容都会仔细想过，希望从我的角度去观察去感受来宾们的内心世界，看到粉丝看不到的一面。”