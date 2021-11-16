林慧玲突宣布订婚 “旧爱”方伟杰IG发文诉“心声”

本地艺人林慧玲昨天（11月15日）突然宣布跟35岁的圈外人订婚，震惊娱乐圈。林慧玲不愿透露未婚夫身份，只说未婚夫在本地长大，是英华混血儿，父亲是英国人，母亲是华人，主要以英语沟通。

她今早接受《联合晚报》专访时说：“我此刻心情非常兴奋，很想跟大家分享更多，不过我得先询问未婚夫和他家人，尊重他们的隐私。新加坡很小，我不可能保密那么久，以后肯定会分享更多。”

据传，林慧玲未婚夫是在一家本地大企业担任企业品牌管理部门的助理副总裁。从男方的IG可以看得出，他热爱上世纪80年代摇滚乐，经常在家弹奏吉他和打鼓，而林慧玲也一直对这些照片按赞。

林慧玲未婚夫是在上周五（11月12日）于一家画廊求婚。谈到求婚过程，林慧玲说未婚夫保密功夫到家，求婚前几周便已经通知她家人，“我全家早就知道却瞒着我，他们都可以拿红星大奖的演技奖了！”

求婚当天，现场只有两人和画廊老板，整个过程很私密又感人。林慧玲说：“我一开始很惊喜，然后忙着开心地拍照，跟家人视讯等，半小时后情绪才涌了上来流下眼泪！”

林慧玲透露是在今年初通过朋友认识未婚夫，两人同龄都属虎。未婚夫性格跟她很像，比较内向，成熟稳重，却很有自信。“我们一样都很爱家，这点非常重要。他跟我家人相处得很好、很自然，会用一点中文跟外婆聊天。我妈妈和外婆都很喜欢他。”

她透露未婚夫是她的精神支柱：“我工作压力很大，娱乐圈工作也不稳定，起落非常快，明天发生什么事都不知，根本无法控制。无论如何，未婚夫都很稳定，不会动摇，一直支持我。”

两人交往只有双方家人和亲友知道。有趣的是，两人经常到对方家里约会。有家人在旁，难道不会尴尬？林慧玲笑答：“疫情期间不能去很多地方，我家有老人和小孩，所以在家约会最安全。此外也能考验对方，看他怎么跟我家人相处，他表现非常出色！”

盼明年注册办婚宴

林慧玲希望能在明年（2022年）注册和举行婚宴。她笑说：“我打算在婚宴上举行注册仪式，因为工作很忙，要拿假不容易，最好能在一天内搞定所有事，哈哈！”

她目前还没决定婚宴场所，只说私下朋友不多，但有很多工作伙伴，“所以希望能等到疫情缓解，婚宴能请越多人越好。”

结婚后打算生几个小孩？林慧玲说：“我们都喜欢小孩，但不会给自己太多压力，会顺其自然。我想先结婚，过一下二人世界再说。不过我外婆已经85岁了，有点急，所以应该也不会拖太久。”

方伟杰似乎受到打击

林慧玲公布喜讯，“旧爱”方伟杰似乎受到打击。

林慧玲公布喜讯的三小时前，方伟杰已在IG发文说：“过眼云烟，悄悄的，不带一片云彩。不是每个李铭顺都会有个范文芳。不是每个范文芳都会陪着一个李铭顺。不是每个人都可以是李铭顺和范文芳。而当每个人以为你们会是他们，但也不是每个人以为你会是下一个他们。”

艺人朋友留言安慰，其中，陈罗密欧鼓励他说：“那就好好做自己，享受和寻找属于自己的幸福。”他回复：“我尽量，我努力，到头来，我还是最坏的那个。”他之后把自己的回复删除了。

他也在限时动态分享中国歌手张远的歌曲《嘉宾》，歌词描绘“爱人出嫁，新郎不是我”的苦涩。方伟杰写下“原来是这种感觉”。

后来，他在限时动态呛：“为什么人家结婚我要被骂……我到底是让你们不爽在哪里……干嘛要骂我！？”回应批评他的网民。

今早，方伟杰已将昨天的所有IG发文和限时动态删除。

公布喜讯前 先通知方伟杰

林慧玲与方伟杰的绯闻传了六年多，由始至终对外以“好朋友”相称。记者昨晚联络上方伟杰。他显得低落，说到伤心处，一度沉默不语。他没否认曾跟林慧玲交往，黯然地说，一直很努力，但无法成为“铭顺”和“文芳”。至于何时分手，他答：“没关系……帮我祝福她。”

方伟杰指，林慧玲是一个非常棒，对他非常重要的人，两人共同经历了很多，对方能够找到白马王子，替她开心。

“我希望那个男人可以给她最好的幸福，因为他得到这个世界上最好的女孩子，不要欺负她，尽可能帮她，娱乐圈跟其他的圈子不一样，希望对方可以多多包涵。”

他放话，倘若男方对林慧玲不好，必定找男方算账。

林慧玲对外公布喜讯前，事先通知了他，“她有尊重我。”

与方伟杰是好友 开心获他的祝福

对于方伟杰的IG发文，林慧玲说：“我跟伟杰一直是好友，他对我结婚也感到很开心也祝福我，我希望他以后也开心。”

她坦承在公布婚讯前有通知方伟杰，“我也预先通知了其他好友、公司同事和亲戚，因为我不想他们通过IG才知道这消息。”

她表示私底下跟方伟杰该说的都已经说了，没必要在媒体上透露。

有网民针对方伟杰的发文批评他，林慧玲回应：“我希望大家可以沉浸在我结婚的喜悦中，散发更多正能量和爱。我们在疫情中需要听到更多好事。”