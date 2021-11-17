爷爷从事船运业 林俊杰：小时候几乎每天出海

本地歌手林俊杰日前随李铭顺主持的新节目《阿顺有煮意》出外景到乌敏岛拍摄。极少上本地电视节目的林俊杰在电邮访问中说：“出道这些年来，第一次连续待在新加坡四个月，我想趁这次在新的时间，回馈本地的歌迷、家人与朋友。当然，也因为受铭顺大哥的邀请，觉得机会难得！”

林俊杰前年推出《对的时间点》歌曲，与李铭顺首度合作拍MV，“上次拍MV也是蛮愉快的，希望彼此之间可以有更多的合作机会。这次听说会在乌敏岛拍摄，觉得一定会很有新加坡的特色，更期待了。”