《永恒族》导演赵婷：王家卫是我成为导演的原因

《永恒族》（Marvel Studios’ Eternals）正式上映，这部片子引人关注的除了卡司阵容强大、故事背景凌驾任何漫威超级英雄故事，更重要的是导演是一名刚以独立电影创出名堂的赵婷。

zaobao.sg隔空访问导演赵婷和剧中饰演Dane Whitman的演员Kit Harington，与他们聊漫威最新作品《永恒族》

赵婷的代表作《游牧人生》横扫多个大奖，但她终究是一名独立电影导演，对于拍摄主流大片她觉得有何不同？

“这类片子通常都有个上映日期，然后我们就以上映日期为准策划拍摄时间，所以是有一个期限的；独立电影如果有得上映就已经是很幸运的事了，因为没有日期压力，有时拍好几年才拍完。”

赵婷也表示，自己在《永》和《游》中都有约25人的主创团队，但漫威的25人背后其实有好几百个人，自己真的很佩服。

“漫威让我以自己的方式去拍这部电影，所以很舒服。”

《永恒族》中有很多大家熟悉的亚洲面孔。（照片/Marvel Studios）

漫画和武侠片造就赵婷的英雄梦

除了导演，还有英国演员陈静Gemma Chan、来自韩国的马东石Don Lee等都是亚洲人，可谓超级英雄亚洲版的代表。导演赵婷是否有可以将亚洲元素带入电影中？

她受访时说，电影挑战西方对善恶保持“绝对”的想法，看似正派却有歹心，看似反派却偶有正义之心，这偏东方佛p家思维的概念。佛家思维里没有

另外，她在漫画和武侠片的背景下长大，许多画面感和执导方向就自然能看到痕迹。看完电影仔细思考，有些打斗画面确实带着武侠味。

赵婷与王家卫

创意工作者都希望自己的作品让人留下印象，导演的特色甚至会贯穿任何戏种的电影，最好的例子就是华人导演王家卫。zaobao.sg问赵婷是否觉得自己如王家卫一样拥有独有的特色，她兴奋表示王家卫是她这世上最喜欢的一个人，也是她成为导演的原因。

赵婷说：“我希望成为如此有特色的导演。但王家卫对自我认知很强，而我却对自己一无所知。我觉得我的电影会不断改变，但我希望不变的是我电影中强烈而细腻的情感诠释。我必须要和电影有情感上的联系，不然我没办法执导。”

“作为导演，我希望我人生中每一部电影的拍摄，我都能以“知道不多”的姿态进入，然后以“多认识一点”的姿态完成拍摄。"

“《Nomadland》（游牧人生）是一个大冒险，我们将Frances McDormand从沙漠“绑架”来拍摄看似没什么但现实中是很大胆的。一切都是相对的，我希望每次都能这样挑战自己。”

赵婷与Kit Harington

相对赵婷，在《Game of Thrones》中饰演主角Jon Snow的Kit Harington对于大制作非常有经验。他是如何看这位“新人”导演执导漫威大片的？

“我第一次碰到赵婷时它令我很惊艳—— 她很年轻但已经很有成就，重点是，我觉得她对漫威世界应该会有认识，但没想到她认识得如此透彻，如此了解。我顿时觉得自己“安全”了，因为她认识这个世界，也完全将一切掌控在内”，Kit受访时说。

让他更为惊艳的是，赵婷曾说她希望以自己的方式执导这部电影，而她确实做到了—— Kit Harington拍了九年的系列性片子，他本以为拍摄将如一般跟稿而拍，但赵婷却一反常规。

“一般制作就是会有几个固定镜头，然后给你站位然后不要乱动，但她并不是这样拍的。她和摄影师是以一个“跟拍”方式在拍摄，这对演员来说有更多自由和发挥空间。”

被问及自己是电影中唯一没有特殊技能的主要角色，他会不会觉得失望。他表示，当了很多年的主角，他其实很享受不是主角的时光。尤其是因为拍摄地点离他家20分钟的车程，他总是能睡够睡好才出门，所以拍摄到后期他觉得大家看起来都很累，但自己精神却很好。

电影《永恒族》（Marvel Studios’ Eternals）已全岛上映，电影评级为M18。