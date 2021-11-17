《梅艳芳》下周四登狮城 粉丝请愿原音放映

《梅艳芳》传记电影是描述香港流行乐坛巨星梅艳芳（梅姐）的传奇一生，这是梅姐病逝18年后（梅艳芳于2003年12月30日因子宫颈癌病逝）首部传记电影。

电影上周在中港台（11月12日）上映后，获得好口碑，本地粉丝更加期待。据悉，电影在台湾也以粤语原音放映。

由于电影是描述梅姐的一生，再加上穿插了她多首脍炙人口的广东经典金曲，因此不少粉丝希望电影在本地能以原汁原味的粤语版放映。

日前新加坡华语电影节也释放消息，表示会于11月23日晚上7时正放映《梅艳芳》号外场。它以广东原音呈献，这是本地唯一一场广东版放映，不过不属于售票性质，只邀请电影协会会员观赏。

新加坡华语电影节昨天在官方面簿公开索票详情，短时间内因大批粉丝涌入电影协会官网索票导致当机，于是有署名Kok Whye Low的网友就在网上发起请愿，争取电影能以粤语版本在本地放映，截至今午已经有208人签署请愿，请愿目标设定为500人，反应十分热烈。

针对请愿争取电影《梅艳芳》以粤语版本在本地放映，受访粉丝表示，梅姐是香港乐坛重要人物传记，电影若以华语放映，一下听广东歌，一下听华语对白，不真实。专业摄影师李丽娜（52岁）说；“这不是一般的港片，而是讲述梅姐的一生，她的一生都是讲广东话。”

廖展艺（46岁，平面设计）也赞同，他表示应该尊重电影原版的语言，加上故事人物，地点和文化都是以讲粤语为主，“换了语言等于失去原本语言表达的意义和感觉与味道。”

在酒店业服务的梁文飞（46岁）则表示电影是百分百反映梅艳芳的生活和踏上成功之路，应该以粤语版本放映。

活动项目经理郑瑞英（49岁）说：“就因为‘梅艳芳’三个字，电影应该以粤语版本放映。”

梅艳芳是香港乐坛重要人物。（图 / 互联网）

王丹妮电影里的造型和打扮都惟妙惟肖。（图 / 互联网）

媒体人：粤语才能带出梅姐的故事

受访的媒体人都认为自传式的电影，应该尊重当事人的背景，而粤语就是梅姐最熟悉、伴随她一辈子的语言。

96.3好FM DJ 陈丽仪说，网友对这部电影有那么大反应，是因为梅艳芳在大家心目中的地位，而这又是一部讲述她人生经历的电影，大家会希望这部电影能诚实、深刻地反映出梅姐生命重要的经历，“这个是自传式的电影，粤语才最贴近梅姐的生活，更精准带出她的心情和故事。”

自由撰稿陈宝珠认为梅艳芳是80年代香港乐坛辉煌巅峰的代表人物之一，也被誉为“香港女儿”，这部传记电影要重温那个年代的港式情怀，非原音粤语不可。她说：“这是一部传记电影，讲究真实性，尤其是片中会出现不少梅艳芳曾经说过的金句，用粤语来呈现非常重要，看配音版就没意思了。”

此外，她也觉得电影重现了老香港的场景，看得出制作单位落足心思，但光靠街景重现不够，必须原汁原味以粤语放映才能完整唤醒旧式香港情怀。

不愿具名的前媒体人则认为这是香港流行乐坛重要人物的传记，若不以粤语放映，一下子听主角唱着广东歌，一下子听她讲华语，一点都不真实，“更何况这是关于香港的故事，为什么不能尊重人家的语言。”

不影响讲华语运动

针对电影若以粤语版本放映是否会影响本地的讲华语运动，不愿具名的前媒体人认为讲华语运动从1979年开始至今已经经历两代人了，现在的年轻人大多数都不会听方言，所以不会影响讲华语运动。

陈宝珠则说会看这部电影的，大多都是有一定年纪的人，华语掌握能力不成问题。年轻观众估计占少数，就算有，以目前娱乐趋势来看，要担心的应该是年轻人学韩语多过讲华语的问题吧。

陈丽仪也觉得懂得粤语和掌握华语没有抵触，粤语流行文化内容还可能带动大家对学中文的兴趣。

粉丝上网抢票 新加坡电影协会网站大当机

粉丝涌抢广东原音版《梅艳芳》的票，新加坡电影协会网站大当机，引来粉丝炮轰表不满！

本报曾报道，新加坡华语电影节将于本月23日晚上7时正，推出《梅艳芳》原音版号外场，导演梁乐民、女主角王丹妮将出席线上映后交流，这也是本地唯一一场广东版放映，属于非卖票性质。

不少粉丝闻讯雀跃万分，竞相登电影协会官网，欲抢攻追看《梅艳芳》原音电影，没想到该网站昨晚却呈现瘫痪当机状态，令他们大为光火！

也有粉丝炮轰主办方，“所谓‘号外场’只给会员看，不能买票，为什么不早在网上说清楚，宣传含糊不清，让我们空欢喜一场？！”

对于网站当机一事，新加坡电影协会主席陈继贤今早回应：“SFS（新加坡电影协会）将在下午6点之前对外发布网站更新的最新情况；”他表示将尽最大努力处理所有查询和要求。

针对“电影讯息含糊不清”质疑，陈继贤透过《新明》再次强调：“《梅艳芳》活动为SCFF（新加坡华语电影节）号外场，只接受会员及受邀嘉宾；如果之前所发布的讯息不清楚，我们深表歉意。”

新加坡华语电影节策展人符诗专今早受访则解释，由于《梅》片非在华语电影节举办期间（通常在4至5月）推出，因此不能对外售票。

对于当机引来不便，作为协办活动平台，符诗专深表抱歉。