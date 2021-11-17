开卡拉OK却碰上疫情 皓皓靠带货补损失

本地歌台红星皓皓在疫情期间演出大减，靠直播带货赚回损失，却“投诉”：“直播的钱难赚！”他也首次跨界做生意，开了卡拉OK才四个月就因疫情停业近一年，今年（2021年）2月才重开，但因疫情反复，断断续续营业，目前能否持续还未明朗。

月底将在滨海艺术中心演唱的皓皓，在自家于杨厝港地铁站旁开的卡拉OK接受《联合晚报》专访。

他说：“我前年（2019年）11月开，去年3月就因为冠病疫情关了，直到今年2月才重开，但不开放唱歌，只好转做餐馆。”

算一算，卡拉OK关闭了11个月，后来开不到八个月，又面临营业困境，关的时间比开的还长。他苦笑说，撇除政府提供的疫情补贴，其他的开销还是不少，现在不知道能否继续下去。

他做生意亲力亲为，没有工作就到卡拉OK，“歌迷说，他们希望来消费时看到我，我为他们端茶倒水服务时，他们都很开心，所以我就来了，呵呵。”

疫情打击各行各业，皓皓过去一年也演出大减，后来直播带货成了救命稻草。他说，去年清明节他陪母亲回台湾，不久本地开始实施阻断措施，他也在家乡久留不回，还是陈建彬打电话催他回来，原来是要跟他搭档做直播，从此开启了忙忙碌碌的带货生涯。

他说，超过一年的直播，从食物到护肤品，人们能想到的东西他都卖；为了尽责，所卖产品都先试用，又要熟读有关说明，每天忙碌十几小时。他笑说：“如果求学时读那么多书，早就考到硕士学位了。”

直播带货业务红火，弥补了演出方面的损失，记者问他哪样容易赚钱，他说：“演出是三几个小时的事，直播虽然才几小时，但要开会、准备资料等，得忙一整天，比较难赚！”

与朱莉莉12月携手开唱

皓皓原定5月底和朱莉莉首次携手开“双亲我要为你歌唱”2021演唱会，后因疫情延到12月中，并改名为“皓莉hi”。皓皓笑说：“名字我想的，要有我和莉莉的名字，又要观众看得嗨！”

他说，参考了郭富城和蔡依林的演唱会规格，要把演出的听觉和视觉享受做到极致，“因为歌曲太多，会以组曲形式呈现，让大家听到意犹未尽。”

“皓莉hi”2021演唱会将于12月19日（星期日），在滨海艺术中心剧院举行，时间是晚上8点，门票分40元、50元、60元。完成接种者可以豁免入场前做冠病检测，欲知更多详情可打购票热线63485555，或上网www.sistic.com.sg或www.biztmgp.com浏览。