举办24小时慈善直播 曹国辉为300户老人筹善款

为善济医社出力，曹国辉举办24小时慈善直播，收入所得百分百捐赠300户老人购物资，希望为他们装备防滑安全措施、热水器。

曹国辉常在年底做慈善活动，今年他创办的食物品牌Sibay Shiok将携手TIN BOX GROUP SINGAPORE在感恩节（22日）举办24小时LIVE TO LOVE慈善直播活动。

曹国辉说，LIVE TO LOVE由IMC Live Global, M Society及Sixides鼎力支持，歌手演员直播带货、表演歌舞，在24小时之内积极筹款，收益所得，将全数捐给善济医社和公益组织“让希望活下去”。

演员除了曹国辉，还有翁清海、姚懿珊、王胜宇、张耀栋、薛素珊、陈秀环、李美玲、吴劲威、王顺达等一起参与。

LIVE TO LOVE另一主办单位Tin Box Group Singapore也将派出歌手高洁萍、李俊纬、陈宣清、万里荧、周俊安和傅巧涵在直播中演出，为网友演唱原创作品和翻唱热门歌曲，支持慈善义举。

国辉说：“我们不是为了赚钱，因为收入所得将统统捐出去。”

曾挨家挨户送千包鸡饭

疫情来袭前，国辉试过在年底挨家挨户送鸡饭、一送就是1000包，甚至当起圣诞老人，为许愿者实现各种稀奇古怪愿望，最令曹国辉有感的，“是老人希望儿子能回家看他！”

国辉有感如今疫情持续，趴趴走行不通，“不必出门”的线上直播带货、表演，成为慈善筹款最直接的方式。

问起人数，国辉说：“若为活动可特别申请，但以15人为限，我家是其中一个马拉松直播场所！”

“秀环也会在家直播，亲自下厨烹调；还有翁清海与林晓佩在武坊介绍健康生活知识卖配套.……”

“也在牛车水作美容、护肤品直播，除了我，姚懿珊与薛素珊都会一起做。”

国辉透露，整个筹备工作只花了11天。筹款目标指向10万元，曹国辉希望所得善款能为300户老人家装备防滑安全措施、热水器：“甚至可找专人上门为老人家装置，在圣诞节前完成，当成他们的圣诞礼物！”。

有意浏览LIVE TO LOVE直播，支持慈善行动者，可于11月22日8点30分至23日晚上晚上8点30分，上网浏览直播情况。