陈庭妮上成人网站揣摩网红角色

金马奖准最佳女配角陈庭妮，勤上成人网站以揣摩新片《青春弑恋》里的角色Missy。

台湾女星陈庭妮饰演舞台剧演员莫妮卡，曾是色情网红Missy，拍摄了不少性感与具挑逗性的色情片。陈庭妮接受《联合早报》电话录音访问时说：“那段时间看了很多成人网站上的影片，才发现成人网站世界非常大，有很多不同类型与主题的片子。做功课的过程与导演何蔚庭讨论很久，究竟要用哪种姿态拍出这种影片。”她透露最后还是得回归到角色心境的转变，为什么要拍这样的影片，是要被看到，还是渴望被男友关爱，或者是有很多不同的情绪交杂在里面。

陈庭妮片中与女星李沐有女女爱的激情戏，她说：“那场戏复杂度很高，因为不只是纯粹的欲望，情绪上的转折多了抱歉、试试看，恳求她留下，很多不同的情绪交杂在里面，当你有很多话不知该如何说时，也许肢体的接触是最直接的沟通。拍情欲戏的背后，去真正找到角色的动机，是演绎莫妮卡有趣的地方。”

金牛座性格喜欢存钱

片中角色缴不出房租，她表明现实中自己金牛座的个性对钱很坚持，“开始租房从最便宜租起，会把房租先存下来，才看还剩下多少，可以到餐馆吃好一点，或是自己煮，我喜欢存钱，不曾缴不出房租。屡试镜屡败是有，大家对演员有既定印象，要打破别人对你的印象得长时间努力，所以能感受到莫妮卡的挫折。不过如果喜欢一份工作，不要放弃，老天爷会看到你的努力。挫折或不被认可，是可以让我们变成一个更好的人的养分。”

角色让自己有被扒开感觉

她认为自己与角色最像的是职业，“莫妮卡渴望当演员，我也是演员，常在事件上遭遇的挫折，面对的人事物，我都能从自身的经历去挖掘并发扬光大。演莫妮卡有要把自己扒开的感觉，内心是这样，外在情欲戏也一样，所以是很大挑战。”

她认为电影很写实，没有太多华丽的摄影技巧与剪辑，而纯粹地让人看到六个年轻人在都市丛林生活的故事，“为角色做功课时，非常注重真实感，尽可能让自己的生活与思考模式贴近莫妮卡。”

精湛演技让她入围本届金马女配角。有信心吗？她说：“能入围就很开心了，凡事尽人事听天命，颁奖礼当天，会好好享受金马的盛会。”