被指用药健身 他测试自清反控对方黑历史

上周，韩国综艺节目《跑跑人》（Running Man）45岁的主持人金钟国，被卷入有关使用类固醇的争议中。

事缘加拿大健身教练网红Greg Doucette（格雷格杜塞特）指控金钟国使用激素增强药物来强化体质。对此，以大肌肉和健硕身材闻名的金钟国提出反驳，还表示愿意接受一系列测试，以证明对方的说法是谬误。

金钟国在自己的YouTube频道表明已经开始进行测试，即使它需要“大量的时间和金钱”，但一切都是“值得的”。

他又透露，他进行过数百次测试，不仅筛选激素增强产品，还筛选各种药物，只为了证明自己是“纯天然”的。

金钟国在YouTube频道播放他接受检测的过程。（视频截图）

金钟国也在视频中反击，他引述2014年一篇加拿大报道，杜塞特因为家里被搜出价值270万新元的类固醇，被罚款5万4000新元。

金钟国说，他原想不理会杜塞特的质疑，但争议登上了新闻，他不得不开腔。他在视频中不厌其烦，侃侃而谈自己对于健身的理念，和杜塞特有多么不同，可以从中看出他对健身的执念和高规格要求。比如，他知道咖啡因对身体有害，五年前就把咖啡戒了。

金钟国举证说杜塞特曾因为家里藏有高额类固醇而被罚款。（视频截图）

他在声明中说：“我在世界反兴奋剂机构（WADA）里进行了391项物质测试，其中包括对非法药物的测试。这份清单已于2021年1月1日更新。非常感谢所有帮助过我的人。不仅是激素，我也将借此机会做完名单上所有的测试。”他希望通过公开这些信息，获得异议者的认可和尊重。

粉丝纷纷表达他们对金钟国对健身热忱的支持、喜爱和信任。有人说，金钟国不需要向批评者提出任何证明，并表示尊重金钟国对健康生活方式的奉献。

金钟国以热忱健身闻名。（IG）

稍早前，杜塞特在YouTube频道上指控金钟国可能是接受激素替代疗法（HRT）而变壮，让人们怀疑后者可能滥用类固醇。

为了证实自己的说法，杜塞特分享了金钟国1996年、2001年和2016年的照片，并指出这些年来金的身体是如何发生巨大的变化。

他还说，在金钟国这个年纪，是不可能“自然而然改变”的。他也坚称他不是因为嫉妒金钟国才这么说的。

杜塞特的视频引来很多批评，网民指他蹭金钟国的热度，批评他在没有确凿证据的情况下指责金钟国。

杜塞特则驳斥各家媒体的报道，指说媒体歪曲、夸大了他的话。他辩称，他从未指责金钟国使用非法药物，只是假设他在服用激素替代疗法，呼吁他才可以承认事实。

网民不买账，反讥杜塞特应该去跟金钟国一起训练，又说46岁的他看起来肌肉更不自然。