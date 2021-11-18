洪菁云当新韩VTL探路先锋 “首尔一切如常”

新加坡和韩国的疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）周一（11月15日）启动，电台UFM100.3和96.3好FM台长洪菁云当探路先锋，飞首尔8日游。

台长洪菁云参加了曾兄弟旅行社的VTL韩国8日游，这一两天，她在电台96.3好FM空中及面簿直播分享疫情下到韩国首都首尔的旅游的心情及日志。

昨晚（11月17日），洪菁云在釜山向《新明日报》透露，这次之所以会参加曾兄弟旅社团的团，是因为该旅行社常邀请电台的DJ带团，既然启动了VTL，就随团到韩国观察，看看新常态下的旅游有何大的改变。

菁云说，她也间隔了将近20个月没有出国了，这次疫情下出国，内心难免有点小担忧，“出发前担心自己生病而无法成行。”

问她在VTL下出国，需要做些什么准备，尤其聚合酶链式反应（PCR）检测？

菁云说：“往返两国需要接受四次检测，虽然感觉上很繁琐，其实只要按照旅行社的指示，一切都很简单。”

她举例在抵达仁川机场接受检测，“当地的工作人员指示很清楚，他们逐一检查出发前完成的聚合酶链式反应（PCR）检测结果及入境文件，我们顺利通关。”

菁云说：“原以为会很混乱，但现场井然有序。”

韩国人生活如常

在新常态下，韩国人的生活如常，没有多大改变。

根据菁云这几天在首尔与釜山的观察，发现虽然韩国疫情仍没有趋缓，但韩国人的生活如常，“他们都戴着口罩，也遵守当地政府施行的防疫措施，例如社交安全距离，餐馆也只接待接种了疫苗的人，而游客进餐馆也必须填妥个人相关资料才获准入内用餐。”

菁云补充说：“我也发现到，韩国人没像以前那样急躁。”

导游置装带团

据悉，目前韩国境内共有3个来自本地的旅行团，菁云说，她们团的导游开玩笑地说，现在韩国只有3个导游在工作。

疫情暴发冲击旅游业，据悉启动VTL后，韩国目前共有3个来自本地的旅行团，菁云告诉记者：“我们的导游说当下整个韩国只有3个导游在开工。”

“他也告诉我们，为了慎重起见，他还特地去做了头发与置装，来迎接我们，好像有重新出发的感觉。”