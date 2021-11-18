Mirror姜涛曾“被鬼压”

香港男团Mirror出身，人气爆棚的姜涛近日参与了香港ViuTV原创剧《超感应学园》的演出，这是部与台湾合作的剧集，他在剧中饰演一名从香港到台湾留学的少年，故事题材围绕在青春校园并带有灵异元素，与他搭档主演的是凭《通灵少女》一炮而红的台湾男神蔡凡熙，还有MIRROR队友卢瀚霆，三人齐齐穿上校服回

日前，姜涛接受《新明日报》电邮访问，针对剧集与灵异元素、超感应有关，他说，虽然身边没有有超感应的朋友，不过，自己曾因试过一次“被鬼压”，从此就相信世界会有超自然的事情，至于他为何会“被鬼压”，姜涛则没有进一步详细说明。

《超》日前已经在Viu上线，不少网友看后对姜涛在剧中的演出赞赏有加，姜涛知道网友对自己的称赞后感到受宠若惊，他表示仍是个新人，与网友所形容的“演技爆棚”仍有一段距离，“在演出这个角色前，导演有和我说了角色的背景故事，在演之前我也参考了自己的成长故事，所以演起来就比较自然一点，但绝对不是演技爆棚这么夸张，我自己也希望有一日能达至这种水平。”

问他第一次和台湾艺人，尤其蔡凡熙合作，感觉如何？

姜涛说，台湾艺人都很敬业，可能台湾本身生活节奏比较慢，所以觉得台湾艺人都能以慢慢的心情去感受不同的艺术或音乐等。

至于蔡凡熙，姜涛说，他是一位很开朗的哥哥。“别看他平常嘻哈笑脸，但当他要演戏时就非常专业，因为很多时候我未能理解到如何进入情绪的情况下，他很快就已进入了角色的情绪当中。”

盼海外华人认识香港艺人

姜涛在Mirror团员中人气最爆灯，粉丝们对他宠爱有加，甚至曾在他的生日在购物商场外墙的荧光屏和巴士车身登广告祝贺他。

对于自己人气急升，姜涛受访时表示从来没有特别希望自己的知名度增加，“我更希望是整个团队一起、或香港所有艺人可以有多些海外华人认识及认同。”

没驾照 粉丝送车牌

姜涛曾经透露念书时因身材肥胖，曾向女生表白而因此被拒绝，之后就积极减肥。

旧事重提，姜涛说，倘若时光倒流，他应该也会减肥，“因为没有这件事情发生的话，就没有现在的自己，而我也很满意自己现在的状态。”

拥有无数的粉丝，也有俊俏的脸孔，姜涛迷倒不少女生，问他收过什么让他最惊讶的礼物？

姜涛答道：“收过最惊讶的礼物是一个汽车车牌KT430，那是我英文名字的缩写及生日日期，但其实我还没有学驾车和考车，所以没有驾驶执照。”

《超感应学园》即日起可在Viu观赏。