“怕输先生”红到中国 首次变手游人物

本地著名漫画“怕输先生”红到中国，首次变成手游人物，并计划拍成剧集！

“怕输先生”原创者刘夏宗接受《联合晚报》独家专访说，两个月前收到中国游戏公司千行科技打来的电话，提出想跟他合作。他笑说：“我一开始以为是诈骗集团！中国游戏公司怎么会找到我？原来他们有新加坡朋友，听说过怕输先生，搜集资料后，知道我之前的作品。”

原来千行科技在成都、广州有制作基地，该公司有一款新手游叫《TNT弹弹特攻队》，希望通过“怕输先生”介绍给东南亚玩家。

酬劳“高的五位数”

游戏公司办事风驰电掣，让刘夏宗大开眼界，一周内便把合约寄过来，双方两周内便签约。刘夏宗笑言对酬劳很满意，自爆是“高的五位数”。

刘夏宗透露怕输先生在手游将变年轻，有从没见过的全新造型：“我发现游戏人物都很年轻，怕输先生就好像大叔一样，所以我故事写他不小心穿越到另一个平行世界，年轻了20岁。怕输先生是一个非玩家角色，会通过屏幕弹出，以漫画形式跟玩家互动，让他们可以拿奖在游戏中使用。”

《TNT弹弹特攻队》讲述的是一个军人统治的世界，玩家要跟恶魔斗争，怕输先生阴差阳错加入了军队去打战。刘夏宗笑说：“我画了那么多年，从来没画过怕输先生打战，很新鲜！”

游戏公司大手笔 买千本《怕输》漫画送玩家

游戏公司相当大手笔，计划在下个月（12月）推出一系列宣传。该公司一口气向刘夏宗买下了1000本《怕输先生》漫画送给玩家，并计划再购买至少500盒周边商品。刘夏宗说：“游戏公司已经签下了10个本地网红，甚至还跟抖音平台合作，准备推出‘怕输舞蹈比赛’，只要跟着跳‘怕输舞’就能获奖，到游戏使用。”

中国版《怕输先生》戏剧 预计明年春节开拍

刘夏宗也跟资深香港电视剧制作人曾皓文合作，计划推出中国版《怕输先生》戏剧。曾皓文早期曾在本地电视台工作，之后到中国发展，是《萍踪侠影》《让爱活下去》等作品的制作人。

刘夏宗说曾皓文的太太居住新加坡，他今年中回来时，双方一起约吃饭。“曾皓文当时看到了英语网剧《怕输先生2.0》，隔天便找我商量，想把怕输先生带到中国。故事讲述一个上海小男人的心声，会在本地和上海拍摄。”

刘夏宗解释曾皓文想有一些新加坡情节，“是想让中国观众也知道怕输先生的渊源。”这部剧目前在剧本创作阶段，男女主角还没敲定，预计明年春节开拍。

如果在本地取景，刘夏宗希望到时能邀请本地“怕输先生”周初明客串一角，“这是我一直以来的心愿，曾皓文跟初明合作过，彼此也很熟。”