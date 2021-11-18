“昔日好友”林慧玲订婚 陈泂江为她开心

“昔日好友”林慧玲宣布订婚，陈泂江替对方感到开心，“看到她IG上的笑容，感觉到她是真的很幸福！”

陈泂江昨天（11月17日）接受《联合晚报》访问，被问及林慧玲的喜事时说：“我跟大家一样是看到她的IG才知道的，之前也不知道她有新恋情。我特别为她感到开心，毕竟要找到终身幸福是很难的事，尤其是我们当演员这一行更是不容易。我看到她照片里的笑容，感觉到她真的很幸福，很替她高兴。”是否有发简讯或致电对方？陈泂江说：“还没跟她说恭喜，希望有机会见面，到时一定当面祝贺她！”

陈泂江和林慧玲在出道前便认识，两人曾是无所不谈的好朋友，后来相继入行后仍十分要好。不过在2016年两人合作《真探》时便传出两人关系变得疏离，陈泂江去年上权怡凤节目《权听你说》时透露两人之间有一些误会，但不愿详述细节，虽然一直没有消除彼此的芥蒂，但两人依旧是朋友，陈泂江也相信终有一天两人能和好如初。

希望日后能吃素

陈泂江昨天出席所代言的植物肉食品的活动，他透露自己是无肉不欢之人，但希望日后慢慢能转为吃素。

他说：“其实我曾试过吃全素，但是六个月后就放弃了，因为拍戏时工作人员需要特别帮我打包素食，妈妈在家中煮饭也得顾虑到我的饮食，外出社交时也会有点不方便。”

后来虽然回复吃荤，但他仍希望日后慢慢少吃肉多吃素，“主要是我爱动物，希望未来自己可以不吃肉，第二个原因是为了环保，再来是因为健康理由。”他打算从一星期一次开始，为地球也为自己的健康尽一份力。

陈泂江爱运动健身，但他不担心吃素会影响蛋白质的吸取，“就算是植物肉，当中也有蛋白质，包括豆类蛋白质，而且它不含脂肪。”