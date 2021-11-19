（本地讯）本期《优1周》封面人物是已经离开我们18年的百变天后——梅艳芳。

梅艳芳在2003年12月30日病逝，她的传记电影《梅艳芳》将在11月25日于本地上映；《优1周》整理了她生前的形象设计师刘培基、好友曾华倩、徒弟草蜢、许志安、何韵诗等对她的怀念。

杂志也特别访问了香港及本地多名梅艳芳粉丝，畅谈偶像对他们的影响，让大家看到百变天后私下感人的一面。

其他精彩内容有：韩星李荷妮、李相仑（也称李尚允）和台湾歌手周蕙的访问；本地视后林慧玲的订婚喜讯；话题带大家认识tvN节目《街舞女王》（Street Woman Fighter: K-Dance Battle）所带动的韩国全民街舞旋风；介绍中国古装剧《斛珠夫人》、韩剧《地狱公使》（Hellbound）以及台剧《四楼的天堂》；“汤东地铁趴趴走”系列第六站来到TE9加利谷地铁站（Caldecott）；本周和大家分享如何用烧酒调酒的食谱，旅游则带大家到丹麦的快乐天堂哥本哈根（Copenhagen）。

更多专访内容以及娱乐、生活、保健资讯刊载于第833期《优1周》，杂志今天上架，在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网购买。