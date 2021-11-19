BTS成员挺2AM 后辈给前辈报恩？

一个歌手当红时可能不经意拉了新人一把，多年后，新人红了，前辈却可能离开再回返。这时，轮到后辈给当年帮助过自己的恩人帮一把。最近的韩国歌坛，两组歌手之间的互动，就展现出这温馨的一幕。
话说男团2AM时隔七年，本月携全新专辑“Ballad 21 F/W”正式回归！
后辈给前辈温暖打气
J-Hope曾是Big Hit娱乐公司旗下的2AM的师弟，2012年他还是练习生时曾与赵权合唱一首《动物》（Animal）。他在韩国手机娱乐应用“Weverse”上，对2AM七年后的回归献上爱心。防弹少年团（BTS）成员们更分享了自己听2AM新专辑歌曲《我不能》（I can't）的截图，并搭配可爱的表情符号。
接着，赵权在推特上透露，J-Hope不仅在公开他对这首歌的喜爱，还亲自联系了赵权，分享了他对这张专辑的热情。
赵权留言：“谢谢你。你联系我说你在深夜听专辑听到凌晨，说它触动了你的心……我好感动。”
他们的美好互动，也打动了粉丝，大家纷纷在底下留言点赞。
不仅如此，2AM的昌珉开了一家咖啡馆“The Min's”，BTS的柾国、Jin和V几次上门光顾他们，让昌珉咖啡馆在官方面簿上分享一张三人喝饮料的照片，好有面子。这时后辈们帮前辈的另一个例子。
前辈给后辈温馨建议
2AM成立于2008年，于2010年和2014年之间，由JYP娱乐和Big Hit娱乐共同管理，因此两家公司的练习生不时会相遇。2012年，赵权为Big Hit娱乐的练习生们开了场建议分享会。当时的练习生们当中，有一些后来成为了未来大红大紫的BTS成员。
从当年的一个视频中，大家可以看到场上有多张BTS成员的青涩面孔。赵权知道新人刚入行，容易因感情迷惑影响对未来的规划，就分享了对于约会恋爱的看法。他说，自己当练习生时，曾发现和另一个新人彼此心动，但他意识到在那个时候，拍拖不是正确的选择。他自我克制，结果八年的练习生期间从未和任何人约会过。
台下的师弟师妹们听着师兄的分享，反应各异。Jin听得认真，Suga和柾国却都笑了。
视频画面也捕捉到，当赵权开始谈论粉丝可以给艺人带来快乐，让他们振作时，Suga就收起笑容，专注起来了。相信赵权作为前辈的心得分享，应该让BTS成员们一路走来有所帮助吧。