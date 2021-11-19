BTS成员挺2AM 后辈给前辈报恩？

一个歌手当红时可能不经意拉了新人一把，多年后，新人红了，前辈却可能离开再回返。这时，轮到后辈给当年帮助过自己的恩人帮一把。最近的韩国歌坛，两组歌手之间的互动，就展现出这温馨的一幕。

话说男团2AM时隔七年，本月携全新专辑“Ballad 21 F/W”正式回归！

后辈给前辈温暖打气

J-Hope曾是Big Hit娱乐公司旗下的2AM的师弟，2012年他还是练习生时曾与赵权合唱一首《动物》（Animal）。他在韩国手机娱乐应用“Weverse”上，对2AM七年后的回归献上爱心。防弹少年团（BTS）成员们更分享了自己听2AM新专辑歌曲《我不能》（I can't）的截图，并搭配可爱的表情符号。

接着，赵权在推特上透露，J-Hope不仅在公开他对这首歌的喜爱，还亲自联系了赵权，分享了他对这张专辑的热情。

赵权留言：“谢谢你。你联系我说你在深夜听专辑听到凌晨，说它触动了你的心……我好感动。”

他们的美好互动，也打动了粉丝，大家纷纷在底下留言点赞。

不仅如此，2AM的昌珉开了一家咖啡馆“The Min's”，BTS的柾国、Jin和V几次上门光顾他们，让昌珉咖啡馆在官方面簿上分享一张三人喝饮料的照片，好有面子。这时后辈们帮前辈的另一个例子。

BTS的柾国（左起）、Jin、V在昌珉的咖啡馆留影。（IG）

前辈给后辈温馨建议

2AM成立于2008年，于2010年和2014年之间，由JYP娱乐和Big Hit娱乐共同管理，因此两家公司的练习生不时会相遇。2012年，赵权为Big Hit娱乐的练习生们开了场建议分享会。当时的练习生们当中，有一些后来成为了未来大红大紫的BTS成员。

赵权当年给练习生们一些入行建议。（视频截图）

从当年的一个视频中，大家可以看到场上有多张BTS成员的青涩面孔。赵权知道新人刚入行，容易因感情迷惑影响对未来的规划，就分享了对于约会恋爱的看法。他说，自己当练习生时，曾发现和另一个新人彼此心动，但他意识到在那个时候，拍拖不是正确的选择。他自我克制，结果八年的练习生期间从未和任何人约会过。

台下的师弟师妹们听着师兄的分享，反应各异。Jin听得认真，Suga和柾国却都笑了。

BTS成员当年听着赵权的建议分享，Jin（左上图）、柾国（右上图左）、Suga（右上图右）、RM（下图戴红帽者）反应有严肃有轻松。（视频截图）

视频画面也捕捉到，当赵权开始谈论粉丝可以给艺人带来快乐，让他们振作时，Suga就收起笑容，专注起来了。相信赵权作为前辈的心得分享，应该让BTS成员们一路走来有所帮助吧。