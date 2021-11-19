鲍德温用道具枪酿1死1伤 编剧指导：没要他开枪

（好莱坞讯）好莱坞男星亚历·鲍德温（Alec Baldwin）10月21日在电影《Rust》片场不慎用道具枪误杀摄影指导哈里娜·哈钦斯（Halyna Hutchins），酿成1死1伤悲剧。

该片编剧指导17日声称，剧本里根本没有要求开枪，鲍德温在没有检查枪枝、没有军械师在场的情况下开枪，“（他）选择了玩俄罗斯轮盘。”

根据BBC报道，电影的编剧指导米切尔（Mamie Mitchell）17日在律师的陪同下向鲍德温与制作人提出起诉，并在记者会中提到，剧本中根本没有要求演员开枪。

米切尔表示，剧本中要求3个卡紧镜头（Tight Shot），分别是鲍德温的眼睛、肩膀上的血迹，还有伸手打开枪套拿枪的画面，“剧本中没有任何关于鲍德温或其他人要开枪的内容。”

这起诉讼指控鲍德温违反片场守则，开枪前没有仔细检查，米切尔的律师奥尔雷德（Gloria Allred）表示，鲍德温跟制作人的行为相当鲁莽，完全没有遵守安全协议，“这样的行为好比在玩俄罗斯轮盘，而且当时也没有任何军械师在场监督。”

编剧指导米切尔（左）在律师的陪同下怒控亚历·鲍德温，称“剧本中没有要他开枪。”

灯光总监上周已提告鲍德温

这起诉讼为整起事件中第2起相关指控，预计后续还会更多。上周目击事发经过的灯光总监瑟基史维诺伊（Serge Svetnoy）也在洛杉矶向法院提告，被告除了鲍德温，还有当时将有子弹的枪交给鲍德温的助理导演大卫霍尔斯（David Halls），以及片场军械师哈娜古提瑞兹利德（Hannah Gutierrez-Reed）。

不过米切尔的指控焦点只有鲍德温1人，她表示案发时自己就站在哈里娜的旁边，距离只有4呎，枪枝击发的当下更让她感到极度错愕。

米切尔曾参与过将近100部电影的制作，而且也是案发第一位通报911的人；自此之后“她的身体受到严重创伤和惊吓，神经系统也受损”。因此提出求偿，不过金额待定。鲍德温与制作人尚未对此做出回应。