众星云集为无线贺寿 逾300艺人齐聚《万千星辉贺台庆》

李克勤献唱经典金曲、草蜢难得合体劲歌热舞、“视帝”陈展鹏叠罗汉和“新马视后”黄智雯倒吊10米高跳舞，今晚（11月19日）香港无线电视（TVB）“迈向55周年”台庆压轴大戏《万千星辉贺台庆》亮点多。

今晚的台庆秀除了多位视帝视后陈豪、陈展鹏、王浩信、李佳芯、黄智雯、唐诗咏、胡定欣、蔡思贝将偕同李克勤、草蜢、周柏豪等超过300位艺人齐齐亮相贺寿之外，也将化身为一场有如《红白歌唱大赛》的竞技比赛，歌手和演员们在“阿姐”汪明荃和“Do姐”郑裕玲率领下分成两组，他们将使尽浑身解数，斗歌斗戏斗杂技等，并由担任评判的陈百祥来决定两组的胜负。

谭俊彦会与一众男艺人呈献“手舞”。（互联网）

★巨星献金曲

TVB台庆大秀好久没有巨星助阵，今晚特别邀请了李克勤和草蜢亮相。近日来在中国参与歌唱选秀节目导师的李克勤回港，据悉将演唱多首他的金曲，而近年鲜少在电视亮相的草蜢也难得合体，他们则会以劲舞配搭多首经典快歌，炒热现场气氛。

此外，周柏豪、陈柏宇、吴浩康、郑俊弘、海俊杰等联同《声梦传奇》学员等将演唱一系列张国荣、梅艳芳、关淑怡、“四大天王”刘德华、张学友、郭富城和黎明等80和90年代的金曲，旧情绵绵，让大家怀旧一番。

今晚台庆4大亮点

★高难度表演

和往年比较，今年台庆夜的表演项目也创新意，当中“新马视后”黄智雯除了与40多位女艺人齐跳劲舞之外，也挑战高难度的表演，她将被吊上8至10米高旋转跳舞之外，也将有倒吊动作。而今年有望角逐“视帝”的黑马谭俊彦则会与一众男艺人呈献“手舞”，即以各种手势跳舞。

台庆传统节目“叠罗汉”也将重现，由“视帝”陈展鹏率领马贯东、张彦博、黄建东、吴卓衡等男艺员，作高难度的叠罗汉表演。

★艺人歌手对决

全台艺人和歌手分两组对决，他们将斗歌斗戏斗杂技，其中张振朗会和众艺人把台庆剧的精彩片段搬上舞台，而“视帝”王浩信身负重任，与众演员齐唱励志性歌曲。

草蜢将在台庆夜献唱多首经典快歌。（互联网）

★汪明荃分享奋斗故事

今年适逢“阿姐”汪明荃入行50周年，今晚台庆夜将会为她设计一个特备单元，让汪阿姐以亲身经历分享在演艺圈50年的辛酸，以鼓励年轻一代艺人敢于做梦、勇于奋斗、实现梦想。

《万千星辉贺台庆》，今晚8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道和新电信电视511频道）与香港同步直播，也可在Hub粤语随选（星和娱乐839频道）重温。