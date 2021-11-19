张玉华旅居多伦多九年 没放弃演艺事业

旅居加拿大多伦多九年多，本地演员张玉华非常想念新加坡。

还记得本地剧《如何对你说》的主角张玉华（Celest Chong）吗？她自2010年淡出新加坡演艺圈，消失在本地观众的视线，但这十年间，旅居多伦多的她努力试镜、创作音乐，从没放弃演艺事业。她目前有两个经纪人，一人负责演艺事业，另一人策划音乐事业。她曾亮相DC超级英雄电视剧《泰坦》（Titans）、Netflix剧集《雨伞学院》（The Umbrella Academy）等作品，日前凭科幻短片“Moore’s Void”荣获加拿大科幻电影节（The Great Canadian Sci-Fi Film Festival）最佳女主角奖。

张玉华日前透过视讯接受记者专访。她告诉记者，无论她在哪里都心系家乡，“我每天都想念新加坡！我本来是想回来的……”已两年没回新的她说，很想见见母亲，但飞机票5000多元，疫情下的旅游保险1万多，实在太贵了。

妈妈是张玉华的力量来源，“我以前会偷偷飞回家，一年两三次，静静地跟妈妈在一起。我妈妈80岁了，她是我最大的力量，她一人养育我和三个大姐，非常辛苦……”

曾考虑回新拍戏 探过路但没结果

曾考虑回新拍戏？她说，曾探过路，但没结果。

张玉华在多伦多发展初期，一切从零开始。她演过无名角色如“抱着宝宝的妈妈”“朋友甲”等，一步一脚印，现在的角色有名字了。

她指，自己的好奇心太强了，总想探索框框以外的世界，“大家都说，我为什么不要留在新加坡？好好地大红大紫，就做一件事就好了，不要做这么多事，有很多的‘为什么’。可是我很清楚自己是谁，很清楚自己活得最充满活力的时候是在演戏、唱歌、写歌，工作和讲故事的时候。”

在西方剧组拍戏，她增广见闻，“我拍《泰坦》，一场戏拍一整天，很细腻，灯光很美，拍得舒服，大家都尊重彼此。我很喜欢这种可以让我成长的环境。我觉得之前演的戏，角色都很‘扁’，好人就好，坏人就坏，但现实不是这样的，好人也会做坏事。在这里演戏，我学习了很多。”

凭短片在加拿大夺影后

谈到凭科幻短片“Moore’s Void”荣获加拿大科幻电影节最佳女主角奖，她指，有一种“作品终于被看见”的感觉，宛若一剂强心针。

片中，她扮演一名失去孩子的母亲，不顾一切想再见到儿子，角色情感饱满，七情上面。她压根儿未料会试镜成功，中选主演，“这个角色不是为华人而写的，而且，他们要找的是年纪大我十几岁的女人。我都不符合。最后获选的理由是，他们看见我在试镜时‘从一开始就（呈现）难过’。”

张玉华预告，已拍了几个影集和网剧，其中有主角戏份。

秘嫁加拿大籍老公 恢复单身不愿多谈

除了演艺事业，张玉华也在多伦多上压力释放运动（TRE）课程，该课程涉及心理学，已上了五年的课。

她形容自己是情绪敏感的人，“一个真正的演员都会非常敏感，因为你对人，对他们的喜怒哀乐会看得很深入，这样才有办法投入在别人的故事里。”

上TRE课程助她放松许多，她盼有一天赴海外做义工时，能教当地人这项运动。

张玉华2012年秘嫁加拿大籍老公，但现已恢复单身。她不愿多谈过去的婚姻。现阶段想找真爱吗？她笑说：“我有两只狗狗，很开心了。”

她在多伦多独自生活，为了捍卫权利、保护自己，时不时得跟他人吵架，“吵架的时候很bitchy（出言不逊），回到家却又觉得很难过。就觉得为什么要这样呢？可是我又没有办法，我需要保护自己。”