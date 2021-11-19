（韩国讯）电影《悲伤热带》坚持不换角，金宣虎12月3日复工，参加剧本会议。

韩国男星金宣虎10月中遭前女友指控逼堕胎，他认错道歉，未多做解释，并暂停演艺工作，形象跌落谷底。但韩媒《Dispatch》后来揭露金宣虎前女友说谎成性，爆料文加油添醋，风向大逆转。

金宣虎原本确定演出的两部电影《2点的约会》和《Dogs Days》遭换角，但另一部电影《悲伤的热带》导演朴勋政力保不换角，知情人透露：“朴导演从选角开始就对金宣虎展现高度信赖，对金宣虎十分赏识，坚定表示‘一起合作吧’”。朴勋政擅长黑帮片，拍过《新世界》、《魔女首部曲：诞生》等经典作，他将如何挖掘金宣虎的演技，备受关注。

《悲伤的热带》预计12月中开镜，韩媒《每日经济》昨天（11月18日）报道，金宣虎将在12月3日参加《悲伤热带》剧本会议，重启演艺工作，他的经纪公司“SALT娱乐”随后证实，并表示：“我们会努力准备，报答大家给予的机会。”

电影叙述一名韩国、菲律宾混血少年梦想成为拳击手，并为了寻找父亲来到韩国，发生一连串故事，主角韩菲混血少年会找新人演员，金宣虎饰演对男主角亦正亦邪的神祕人物。女主角高雅罗是反转整件事的关键人物。

《两天一夜》海报 金宣虎正式消失

另一方面，金宣虎退出综艺节目《2天1夜》后，逾千名粉丝到KBS电视台留言板请愿，希望金宣虎回归。但《2天1夜》最近推出100集特辑，官方IG贴出成员海报，只剩5人，正式删除金宣虎，让粉丝直呼可惜。