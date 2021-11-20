UFM100.3欢送胡天培 DJ们回顾点滴逼哭网民

电台UFM100.3副音乐总监胡天培昨天正式卸下头衔，下周一将飞中国开启人生的新篇章。UFM100.3众DJ前晚8时于面簿进行长达约1小时的“告别之夜”直播欢送会，DJ们虽然难掩不舍之情，但还是送上了祝福。直播接近尾声时，黄文鸿向胡天培喊话：“万一有什么不顺利想回来的话，直接打给菁云”，人在韩国连线的台长洪菁云毫不犹豫地接话：“不必吧，直接回来。”

胡天培在直播开始不久后，形容当下心情有些“unbelievable”（难以置信），“搞一个直播，我就已经觉得压力非常大，每个人在小窗口看着我，压力更大！”他提及接下来将到上海一家听歌的App公司工作，为了调节气氛，搞笑引用侯佩岑妈妈说过的一句“万般皆是命，半点不由人”。

胡天培是有求必应型

UFM团队为了直播精心特制一段约13分钟的视频，邀请DJ和同事们分享想对胡天培说的心底话。

张承尧忆起胡天培是他在电台认识的第一个朋友，两人的WhatsApp通讯记录始于2015年，并指他总是有聊不完的话题。另有电台前同事分享，胡天培在手机储存电台同事的联络号码时，总会在每个人的名字旁边附上对方的生日，十分贴心。

DJ们也在直播中分享跟胡天培多年相处下来的感受，叶丽梅说胡天培对同事有求必应，感叹“他离开了之后我要学会独立”。

洪菁云形容胡天培是最好的音乐总监，这些年从他身上学到很多，并提及一次两人到上海出差，当时她必须处理“在UFM碰到最大的挑战”，她说开会时战战兢兢，几乎全程都望向胡天培，“因为每一次天培都会回予肯定的眼神……没有信心，找天培就好！”

难忘提辞职时情景

胡天培也说起向洪菁云提辞职时的情景，当天两人一对一视讯，没想到她的第一句话是：“你要辞职，是不是我做得不够好？”

“我看她眼里在闪烁（泪光），她一边笑一边在闪烁……我那天有点崩溃，这样的话从女强人的口中讲出来……”

虽然当下被触动，不过胡天培还是hold住没掉泪，并且不忘向洪菁云喊话，不是每一件事情都要完美主义，希望她能多放轻松、多睡觉。

胡天培也“叮咛”李欣盈有压力或不开心时要告诉身边人，不要藏起来或自己扛，“你在公司24小时都很阳光，但你除了照亮别人，也可以让别人来照亮你。”对罗克敏，他则说：“你太完美了！克敏的世界里面没有钱，她从来不会谈钱，是跟欣盈并列的另一个‘太阳’，让我觉得世界非常美好。”

前晚的直播最高同步在线观看人数达1700，DJ们回顾跟胡天培的相处点滴逼哭一些网民。至于有哪一刻让他动容，胡天培说是听到特制视频的背景歌曲响起时，“那个选歌（李玟的‘You & I’）我有吓到，伟龙选的，我只能说他很会选！”

欲重温直播，可上面簿：www.facebook.com/UFM1003。