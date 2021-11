(综合讯)韩国知名丧尸灾难电影《尸杀列车》(Train To Busan)早已确定推出美国翻拍版,近期官方公开片名为“Last Train to New York”(暂名,《开往纽约的末班车》),地点从釜山换成纽约。

美国版由New Line Cinema制作,印度尼西亚导演Timo Tjahjanto(提莫塔哈亚托)执导,他曾推出Netflix作品《嗜人之夜》(The Night Comes for Us)及《爆头》(Headshot)等片。另外,也邀来《诡娃安娜贝尔》系列的第三部曲导演Gary Dauberman(加里多伯曼)和《厉阴宅》(The Conjuring)华裔名导温子仁(James Wan)担任编剧和监制。塔哈亚托了解翻拍的难度,温子仁告诉他如要翻拍一部极受欢迎的大作,就必须达到超乎大众预期的程度。