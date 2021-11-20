上《艾伦脱口秀》聊苦日子 梅根遭各媒体打脸

（综合讯）英国哈里王子的妻子Meghan Markle（梅根马克尔）最近录制美国主持人Ellen DeGeneres（艾伦狄珍妮丝）的《艾伦脱口秀》（The Ellen DeGeneres Show），并在节目谈到过去当演员时的苦日子。可外媒却调侃她穿着4000美元（约5440新元）的衬衫上节目，还踢爆她从小就念私立学校，小时候也常去一家高级餐馆用餐。

据英国《每日邮报》报道，梅根谈到尚未成名之前曾是在社会中苦苦挣扎的小演员，当时她开着一辆车门已坏掉的老旧福特Explorer休旅车去试镜，“我会把车停在停车场后面，打开后车厢爬进去，关起后厢盖，然后爬过所有的座位到驾驶座。”

澳大利亚第9电视网《今日秀》的记者Amelia Adams（阿米莉亚亚当斯）看了访问狂酸说：“她还真有说服力……穿着价值4000美元的Oscar De La Renta衬衫，确实能说梅根已脱离那些苦日子而跻身名流啦！” 《每日邮报》还指，梅根先前呼吁美国政界提高育儿津贴时曾说自己是吃平价牛排店Sizzler的4.99美元沙拉吧长大的，但又曾在IG发文说，她以前上完舞蹈课后会“定期”被爸爸带去好莱坞大道的高级餐馆Musso and Frank Grill用餐，仅一客牛排就要55美元（约75新元）。

许多王室专家也质疑梅根，因为她从幼儿园开始就一路就读私立学校，现在住在洛杉矶一栋价值1400万美元（约1899万新元）的豪宅，坐拥1亿美元（约1亿3564万新元）的身家，这样的条件很难让人对她的“苦日子”感同身受。