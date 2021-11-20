每月5000元养“两头家” 陈建彬自爆未办离婚

每个月需付4000元赡养费和1000元女儿生活费，再加房租和车费，资深艺人陈建彬开销大。

日前，67岁的陈建彬做客《权听你说2》，坦荡荡地述说自己的人生路，回忆父母，感叹子欲养而亲不在，难掩伤心之情而落泪，说起两段感情，更坦然表示离开慕容英之后，自己的日子并不好过。

在一个小时的节目中，在主持人权怡凤的牵引下，陈建彬坦率地面对过去，更自责自己曾经犯错，尤其在感情方面，他说那时和助理谢依玲发展婚外情被曝光后，连续21天上了本地报章的头条，后来他选择离开正宫，和小三展开新生活。

虽然如此，但建彬说他没有快乐过，“我和慕容英生活了23年，离开了感受才来，睡不好，经常会想她生活过得如何，一两个月完全没有她的消息，就叫朋友载我回旧家，偷偷跑去看她，看到屋里有灯光，这下子才安心，真的很不好受。”

陈建彬也透露尚未和慕容英办离婚手续，“我没有勇气说出那句话…… 因为她根本没有做错任何事情，是我处理得不好。”他感叹地说：“有些东西不要去解决，是最好的解决办法。”

身无分文回新

陈建彬选择和谢依玲展开新生活，搬到新山居住，成了越堤族，每天新马两地跑，日复日，年复年，一下子老了10岁。

回忆那段日子，陈建彬说，他每天清晨4时起床，乘搭顺风车到关卡，然后到金文泰再乘搭德士到电台上班，中午搭德士到关卡再到新山自己开的音乐学院上课，一直到晚上7点，每天重复，陈建彬说：“那段日子，我一下老了10岁。”

在女儿陈钰荔2岁，陈建彬和谢依玲因年龄差距太大（32岁）而选择分手。回想当天晚上离开母女的情形，陈建彬说过程很戏剧化，“我拿着行李从新山回到新加坡，银行户口存款是零，那时候好感慨，为什么这个年龄沦落到这个地步？”

“我能怪谁，没得好怪，眼泪擦擦重头再来。”

陈建彬也说，现在每个月要给慕容英4000元赡养费，给前女友和女儿1000元生活费，是笔不小的开销。

做传销触法 看透人性

1975年入行，陈建彬跌跌撞撞，遭遇过不少颠簸。

1982年，他将刘文正的《迟到》的歌词“你到我身边，带着微笑，带来了我的烦恼”改编成“你到我房间，衣服穿得少，看得我心肝乒砰跳”，歌曲被本地列为禁曲，也被电视台封杀，长达18年。

没了电视台的工作，陈建彬自组公司接商演活动，1996年，他听信旁人，从事传销生意，结果因传销业在90年代不合法，而抵触了商业法律被调查，之后被罚款6000元。

陈建彬说，那件事情给他很大的教训，也让他开始对人性失望，“事情发生后大家都逃掉，有过河拆桥，很可怕的是，有人睁眼说瞎话。”

和女儿关系生疏

陈建彬的女儿陈钰荔居住在新山，疫情下，父女唯有透过视讯联络。

权怡凤问陈建彬疫情下和女儿的关系如何？

陈建彬说：“当然会生疏，说感情好是骗人，这么久没见面，透过视频怎么会好。”

他说，唯一让他欣慰的是，通过视频看到女儿没事，就感到心安了。