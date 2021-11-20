白薇秀新家装修被砍菜头？

白薇秀IG发帖，暗示她可能被装修商砍菜头，但她没有说明具体情况以及原因，帖文引发网友热议，一派表同情，一派要她不要一竿子打翻一船人。

本地明星夫妻戚玉武、白薇秀去年下半年开始装修新家，但一年多迟迟没有完工。戚玉武多次对媒体说，装修未完工是受疫情影响，装修商人手不足以及装修材料从海外运到本地会延迟。

不过，最近他们的装修似乎遇到了更大的问题，白薇秀几天前在IG发帖，用英语写道：“承包商——也许它以CON（Contractors）开头是有原因的，虽然我不明白为什么会这样。但是我看起来像菜头（carrot）？”

“砍菜头”是新马常用词，是指顾客被商家抬高价格，花更多钱才能买到商品或服务。不过，白薇秀没有点名她所聘请的装修商的名字，也没有说明如何被砍菜头的具体情况。

网民反应不一

本地时常有屋主和装修商闹纠纷的新闻，所以白薇秀的帖文一出，即刻引起网友热议，多数网友同情她的遭遇，也发帖分享自己装修所遇到的糟心事。

也有人认为她被砍菜头是因为她是公众人物，并建议大家将这些不专业和不道德的装修商列入黑名单。甚至有室内设计师和装修商留言，可以帮白薇秀的装修事宜出谋划策，也有热心网友表示愿意推荐过往自己用过的装修商。

不过，在多达160则留言当中，有个别网友和白薇秀“杠”上了，认为她的帖文带有讽刺和污蔑，不是所有的装修商都很坏，并希望白薇秀能删帖，因为这则帖文可能会影响那些要装修的公众，请她不要一竿子打翻一船人。

白薇秀则反击说，自己的帖子只是一个图片说明，是为了引出一个话题而已，并没有指责谁的意思。但和任何行业一样，都有一颗老鼠屎搞坏一锅羹的现象。

她也表示，没有人能限制她在社媒应该分享什么或不能分享什么，或者需要做出详情的说明。因为那样做可能会引起不好的反响，网友会选边站，但这不是自己发帖的本意。

她呼吁业界加强对装修商的监管以及更透明，但出现问题，双方应寻找机会解决问题，这仍是她现在的出发点。

《新明日报》记者今早联系戚玉武和白薇秀，戚玉武回应表示，帖子已经是几天前的事了，正如白薇秀在回复网友留言时所表达的，她不想说明具体的事情，原因她也说得很清楚了。自己的看法和她一样。