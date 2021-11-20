刁曼岛潜水缺氧 刘谦益惊险获救

卫生部和保健促进局星期四（18日）公布2020年全国人口健康调查，每三名国人超过一人有高血压，数目相当惊人。《联合晚报》联系上本地艺人——“令伯”刘谦益（69岁），他透露：“有轻微的高胆固醇，不过我没有高血压。”

原来他颇注重健康，1986年以电波打掉肾结石后，听从医生的建议多喝水、吃蔬果，一直坚持到现在。此外，平时除了游泳，60多岁时也开始学潜水，他不讳地说：“主要是测试我的健康，因为能潜水代表我的心脏这些器官都没问题。”

他花了好几千元买的潜水配备属于比较旧式的，将近20多公斤：“一点也不轻。走到潜水的地方，有一段距离，没体力还真的不行。”

疫情前，他到印度尼西亚、菲律宾与刁曼岛等地潜水，最惊魂的一次发生在刁曼岛，他透露被自信耽误，结果几乎无法呼吸，他说：“不可以直接从水里浮到水面，得在距离水面下的5米深度做两三分钟的安全逗留。由于每次发觉筒里所规定预留的空气在5米水深处用不完，所以那一次，我决定在水底逗留比较长的时间，过后浮到距离水面5米深度时，以为筒里剩下比规定少的空气足够让我可以安全逗留，怎知不够。我紧张起来，吸得更多，空气耗得更快，几乎没空气了，我一鼓作气往水面上冲，一出水面，体力完全耗尽，连忙做了一个割喉（潜水时不能呼吸的求救手势），同行的人连忙跳进水里把我救起来。”

他忆述这段惊魂记，还是心有余悸，他说：“潜水那么多年，有过其他害怕的时刻，例如在水里眼罩进水，把水排出去时，不小心呛到好咸的海水。但5米深处空气不够的那次经历，是最恐怖的，我太高估自己了，后来都非常谨慎。”

最深潜50米 喜欢水中舒服感

他因一次在马尔代夫学了半天的潜水留下印象，2015年圈外朋友对他说，年纪大了，不想学唱歌和跳舞，不知有什么好玩的，他灵机一动建议去学潜水，结果三人一起去学。考到初级执照后，他喜欢到刁曼岛潜水：“其中一个朋友有游艇，疫情前，我们每个月最少一次，最多三次去刁曼岛潜水。”

他说都是星期五晚上出发，享受在船上与朋友吃饭聊天的时光，星期六抵达：“这天会潜4次，三次白天，一次在晚上。然后星期天回新加坡，星期一就可以上班拍戏。”

他说靠呼吸来控制浮沉，身体在水里就是一个气囊，而潜水配备包括手中的小电脑：“让我知道已潜了多深，水温多少度，在水里能逗留多久等。”

他坦承夜间潜水，海里漆黑一片，不靠指南针和手电筒，容易迷失方向。

他说海里的世界很美很宁静，是享受潜水的一个原因：“潜到一个深度会变得很轻松，感觉自己就是一条鱼，很舒服。”

他最深潜到50米，2018年考到高级潜水执照，问他会考教练执照吗，他笑笑回应：“没想过。不会当教练，因为年纪大了，自己潜水就好。”

因疫情，久没出国潜水：“最近和朋友聊起，潜水设备太久没用会坏，我们应该会到游泳池潜水。”他不考虑新加坡的潜水地点：“因为水污浊，没有美丽的水底世界可看。”