确定接演《南洋女儿情》 戴向宇肖燕再续前缘

长信传媒与爱奇艺联手出品“南洋三部曲”的第二部作品《南洋女儿情》过去1年多因冠病疫情拍摄一波三折，该剧去年10月在马来西亚开机，之后被疫情打乱进度，于是剧组决定移师中国大陆，《女儿情》昨天在上海举行开机仪式。该剧由戴向宇和大陆新生代女演员肖燕挑大梁，这也是两人继去年《小娘惹》之后再组CP。此次剧中是否能大团圆结局一圆在《小娘惹》的遗憾？戴向宇昨晚接受《联合晚报》访问时说：“洋介和菊香再续前缘，但我不知道（大团圆）能不能实现，因为剧本还没出完。”

40集《女儿情》由洪荣狄执笔、郭靖宇担任监制，讲述红头巾和妈姐飘洋过海到异乡谋生打拼的故事。昨天戴向宇、肖燕与大陆演员张曦文、赵雅莉和于非凡等出席于上海举行的开机仪式，其中肖燕以红头巾的造型亮相；《女儿情》原定是双女主剧，不过据悉另一位女主角还未进组。

戴向宇参演的上一部剧《她们的名字》刚杀青，半个月之后便直奔北京为《女儿情》做造型。其实《女儿情》两年前决定开拍时，他曾向郭靖宇导演表示有意参演，辗转落实演出“算是一个对的时间”。他说：“其他工作有在谈，但我觉得这部剧更适合我……我都说新加坡是我开始的地方，有南洋元素的剧肯定是我的首选。”

此次挑大梁戴向宇直言没有压力，提到跟肖燕再组CP，他说：“我们这次是欢喜冤家，现在（剧本）看到的是她揍我，坠入爱河还没看到！（请肖燕手下留情？）我很努力请她手下留情，但她说没办法，剧本这么写的，叫我要忍一忍！”他还说，至今在大陆合作两次的女演员大概只有肖燕，“4年两次合作都演情侣，真是天大的缘分！”

为流氓角色刻意晒黑

有别于近年在大陆影视作品中演出的富二代、海归，戴向宇这次饰演的邝海生（角色或改名）是个混帮派的小流氓，外型痞痞的。

他为了角色刻意晒黑，“这个角色是华人，但他在工地打工，南洋气候非常炎热，所以他应该是晒得很黑。”

数月来《女儿情》团队如火如荼在上海搭建关键场景，据悉包括豆腐街、牛车水。

戴向宇说，街景有熟悉的南洋味道，并有感而发地说：“这部剧真是一波三折……不过好的东西需要等待。”

问起原定参演的郑斌辉、向云因签证未批或无缘《女儿情》，他表示：“我不知道啊，现在因疫所有新马演员进不来。”

据悉，《女儿情》预计在上海拍摄三个月，之后将拉队海南岛取景。