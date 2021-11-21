好狗特攻队（首播）

Mr. Zoo：The Missing VIP

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

韩国情报局探员朱特务（李圣旻饰）被指派保护访韩国宝级大使熊猫，不料熊猫被恐怖分子绑走，朱特务头部受重创，但他竟因伤获得超能力，可以与各种动物沟通。他带着唯一目击的警犬阿里，四处向动物收集情报，锁定犯罪集团，要救出熊猫。

打卡吧！吃货团（首播）

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.00

中国户外美食趣味真人秀节目，由岳云鹏、杨迪、刘雨昕、丁禹兮组成的吃货团，带领观众前往上海、哈尔滨等六个城市踏上打卡之旅。

欢喜大世界2（首播）

8频道 晚上9.00

娱乐资讯节目。以上世纪七八十年代的“大世界”为背景，儿时乐园的场景，童年最爱的小吃，趣味十足的有奖问答，以及围坐在一起聊聊天的快乐时光，带观众回到儿时最美好的时光。节目也会邀请资深艺人一起回顾经典戏剧的一些美好回忆。

沉默的证人 Bodies at Rest

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

神秘犯罪头目Santa（任贤齐饰）带领Rudolph（冯嘉怡饰）及Elf（陈家乐饰），于平安夜闯入香港法医中心验尸房，法医陈嘉豪（张家辉饰）和实习生乔琳（杨紫饰）被他们突袭。三人的目的不是劫尸，而是抢夺证物，引出一桩历时数年手法独特的连续杀人案。

谁在你身边

Who's By Your Side

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

第9集：真相。皓远的身体每况愈下，恩家意外落水昏迷，志胜与咏琪双双找上郝姨。