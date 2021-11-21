温峥嵘为《八角亭》 皮肤喷黑脸涂疤

中国实力派女演员温峥嵘2001年毕业于北京电影学院表演系，外型与演技兼具的她，初出道便在许多影视作品中挑大梁，不过在结婚生小孩后重返演艺圈时，发现市场变了，曾有两年时间接不到戏。去年（2020年），她在经纪人的说服下参加腾讯视频演技竞技类真人秀《演员请就位第二季》（简称《演员2》），在节目中用实力说话，之后接到爱奇艺《八角亭谜雾》、优酷《真相》等不少戏约。其中，温峥嵘在《八角亭》中饰演极其市井和接地气的玄敏。

她接受《联合晚报》访问时说，为尽量贴近角色，定妆的过程还蛮艰难，不过她为了角色的塑造愿意接受及配合：“所有的形体形象都能帮助演员找到角色的知识点，最后呈现出来的玄敏是大家没有见过的温峥嵘，我就希望做这样的演员。”

温峥嵘去年在《演员2》中精彩演绎韩片《寄生上流》中的一场戏，凭着那段戏获得《八角亭》导演王小帅及花箐的青睐，继而邀她演出爱奇艺“迷雾剧场”悬疑剧《八角亭》；该剧于上个月中首播，其他演员包括郝蕾、段奕宏和吴越等。

与两位导演初次碰面时，她表示两人对于她的第一印象是“好像少了点市井气，白白净净高高的，怎么看都像是知青留下来的孩子”，与剧中角色的设定有点差距，于是团队在造型方面下了许多功夫。

温峥嵘表示，为角色做造型时，她除了试穿起码50套衣服，还将齐腰的长发剪短；不过因角色设定的年纪再大一些，剧组最后还是为她做了一个假头套。

“导演说要彻底颠覆我之前的一些形象，（皮肤）需要喷黑、（脸）喷疤，问我能接受吗？我说当然可以接受，因为这是角色的塑造。”

与段奕宏演夫妻 拍摄前不试戏

温峥嵘在《八角亭》中与段奕宏饰演一对老夫老妻，她表示，导演给予他们宽松的表演空间，从来不会告诉他们应该怎么演，而是尊重演员想怎么演。

她赞段奕宏是很优秀的演员，指这位搭档的缜密和逻辑强于自己，“所以当他把自己的想法说出来之后，我们能一拍即合，我也会很快搭上他为人物设定的感觉去。”

剧中两位好戏之人“过招”，在拍摄前不试戏也不走戏。她说：“基本上大家讲清楚对白，聊一聊后就开始拍摄。导演就是要看我们现场的机动性和迸发出来的火花。”

从影20多年 逆来顺受

逆来顺受，在温峥嵘的词典里是褒义词。

从影20多年的她说，生活中90%的事情都是逆着来的，往往跟自己预想的不一样，像是期待晴天拍戏却下雨、叫不到车而赶不上飞机等。

她说：“既然不能改变这个事实，那你要改变自己。怎么样把这个事情做圆满，这是你的智慧，也是你的能力。”

温峥嵘在参加《演员2》后戏约不断，开始忙碌起来，对她而言这是一个好的转变，也是良性的循环。她表示，因为只有关注度越高，才能接到更优质的作品和角色，她也才能进而证明自己是个好演员，让更多平台及剧组放心将角色交给她。

她直言去年跟今年（2021年）相比天壤之别：“我曾经有两年接不到戏约，所以才转变思维，逆来顺受……只有热爱表演，才有激情去创作任务，也庆幸自己的运气比较好，接到了一些好的项目，很开心这一年是我重新出发的一年。”