性感惹祸？陈庭妮曾被跟踪

台湾电影《青春弑恋》今年同时入围今年金马女新人、女配角奖，李沐、陈庭妮异口同声地说，我们有“五分之一”得奖机会！

李沐在《青》中饰演剧场女演员，性向暧昧；陈庭妮饰演一名色情网站直播网红，后来被导演看中跃登大银幕拍电影。

论难度，诠释AV网红的陈庭妮似乎更高，她受访时告诉《新明》，这是她从影以来尺度最大的电影！为展现性感撩人姿态，她看了色情网站影片，翻看AV女郎真实纪录片。

自觉最性感的部位是哪里？陈庭妮说：“应该是锁骨吧，我是骨感女性，所以蛮喜欢穿露肩衣服，露露肩膀，转换一下姿态就会看来很性感，虽然什么都没露！”

在《青》中，陈庭妮被狂迷（林柏宏）追踪纠缠，现实生活中她也曾被狂迷追踪，甚至追到她家门口！

她透露：“是管理员跟我讲我才知道，对方甚至能掌握我的电梯、家门何时开关……”换言之，她曾被狂迷“偷窥”。

但陈庭妮说：“平安就好，希望这事不会影响我的私生活！”她补充：“其实我的私生活蛮简单、无聊的，大家不要再跟踪我，因为不会有什么‘有趣’的事发生！”

在《青》中，陈庭妮分别与林柏宏、李沐都有亲热戏，她说得坦荡荡：“主要是考验彼此的默契与安全感，当下用角色在思考，不会想太多。”

问起青春期做过最疯狂的事，陈庭妮说：“应该是当演员吧，与我所期许的上班族很不一样，家人也没想过我会当演员，这应该是我做过最疯狂的事。”



李沐。

李沐渴望爱情

李沐外形有几分像“嫩版林依晨”。她入围金马女新人，问起看好谁，她点名：“我非常看好《美国女孩》方郁婷，我很喜欢电影里她的表演。”

问起《青春弑恋》对手林哲熹，她赞对方风趣幽默，具备反差的可爱，至于需要“肌肤相亲”的女对手陈庭妮，她说：“我们完成很多困难的亲密场面，那种难以言喻的情谊是我非常珍惜的。”

对李沐来说，当上演员就是一种傻气也是一种疯狂。

问起她与片中人“玉芳”相似之处，李沐说：“玉芳是一个很不安，对爱非常渴望的女孩。我想我们相似之处应该是对爱的好奇与渴望吧。”

由何蔚庭操刀的《青春弑恋》已在本地放映。