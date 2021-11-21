罗志祥新歌强势复出 24小时点击近48万

（台北讯）罗志祥复出新歌上线24小时，吸引近48万人次观看，网民反应正面评价居多。

曾是“亚洲舞王”的台湾男星罗志祥（小猪）去年4月被前女友周扬青以一封“毁灭式分手信”，踢爆他私生活混乱。内容清楚记录他私生活各种荒淫过往，最夸张还有“多人运动”，令他的形象瞬间跌落谷底。

演艺事业停摆一年半后，小猪终于在昨天（20日）推出新单曲“Trap Game”回归，MV在YouTube上线，上线三小时吸引万人观看，24小时后的观看人次逼近48万。正反评论两极，但正面评价居多。

留言回应网民正面评论

2000多则留言中，有昔日歌迷说：“虽然脱粉了，还是很想再看到你重回舞台上，用作品说话。”也有人表示：“虽然多人运动真的蛮渣，但认真觉得，他面对打击都能重新归零站起来的精神，还是很值得学习的！”小猪在YouTube留言回应网民：“谢谢大家，你们的留言我都有看喔。”

小猪推出拿手的快歌舞曲，找来知名音乐人纪佳松及DJ Daniel Kim分别担任音乐制作及配唱制作人，并与好友杨琳搭档写词，以“逃”的概念巧妙的置入球鞋品牌设计，“很开心因为品牌的合作诞生了这首广告歌，因为联名鞋款有黑白两色，当中的设计理念‘破坏重组’让我联想到‘陷阱游戏’的概念想法而写出这首歌。”

以超强唱跳闻名的他为了新作，与好友编舞老师大目合作“陷阱舞”。舞蹈难度强到小猪都说，是挑战体力极限的高难度舞蹈。在MV中，小猪留起了中长发，大秀减重后的结实好身材、大晒麒麟臂，散发成熟男人的味道。

罗志祥（右）帮妈妈庆生。（互联网）

MV选在妈妈生日当天上线

小猪正式复出，新歌MV选在妈妈生日当天上线。小猪透露，把新歌当成最棒的生日礼物送给猪妈。他昨晚也帮妈妈庆生，“一整天就在等这顿饭，跟妈妈去吃好吃的，因为她生日啦，老妈生日快乐，身体健康平安喔。”

小猪推出新歌为复出试水温，之后会陆续推出单曲。另外，据传他跨年当天会表演？经纪公司回应：“表演的计划也都在规划了，请大家期待。”