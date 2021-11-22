《智异山》揭“山之魅力” 登山后必吃饮食有哪些？

由全智贤、朱智勋主演的韩剧《智异山》热播中，是首部以韩国本岛最高山峰 —— 智异山为背景的作品。透过守山队队员的视角揭开发生在山中的悬疑神秘事故，除了题材新鲜吸引剧迷外，故事背后的韩国“登山文化”令人感到好奇。

韩国人热衷于爬山

你知道吗？韩国是个多山的国家，国土面积的三分之二为山地和丘陵。境内共有22座国立公园，占韩国陆地面积的6.7%。其中位于首尔近郊的北汉山（Bukhansan）最受欢迎，每年的访客达500万人次，更因“单位面积访客最多的国立公园”而被载入健力士世界纪录。

除了地理因素，让登山成为韩国“国民运动”的另一原因是便利的交通。与其他国家需要开车几小时才能抵达的国家公园相比，在韩国要抵达登山口只需搭个地铁或巴士就能轻松到达。因此，除了百货商场、汉江公园等，城市近郊的大小山峰也成为韩国人周末的最爱，公共交通工具上随处都可看到装备齐全的登山客。

依登山经验而选择不同山峦与路线

朱智勋在剧中饰演守山队新人姜贤祖，第一天上班就立刻投入救援工作。（爱奇艺提供）

除了访客最多的北汉山之外，其他有名的山峦还包括济州岛的汉拿山（Hallasan）、江原道的雪岳山（Seoraksan）、忠清北道的小白山（Sobaeksan）以及最近因韩剧而被更多人认识的智异山（Jirisan）。有经验的资深登山客，智异山、北汉山和雪岳山都可挑战不同的路线。山势时而陡峭严峻、时而高耸威严，再加上各种奇岩巨石，登顶后的成就感绝对爆棚。

但如果你是登山新手，汉拿山和雪岳山是个不错的选择。汉拿山是韩国的最高山峰，爬完全程登顶（往返）需要大约9小时。尽管是最高峰，其中的城板岳路线（Seongpanak Trail）大部分都是石路，较为平坦坡度也不大，可轻松登上韩国最高峰。雪岳山则是韩国赏枫好去处。搭乘缆车前往，即可坐拥绝佳美景。

不论你是初级或是经验丰富的登山者，建议出发前先做好研究和准备。

韩国的登山装备

全智贤在《智异山》中绝大部分的戏服都为登山服。（爱奇艺提供）

专业的登山装备也成为登山客上山的必备。从防风排汗的登山服、到登山钉鞋和登山拐杖，韩国的登山服和登山用品品牌众多，小至山底下的摊位小贩可买得到的、大至连锁品牌的，选择琳琅满目。登山品牌也常会邀请演员、偶像来代言，注入活力，建立时尚的形象，也借用偶像艺人来提升品牌的辨识度。《智异山》开播后，主角戏中的登山服也在网络上引起热议。

登山带动的饮食文化

徐伊江替在山脚下经营餐厅的奶奶煎煎饼。（爱奇艺提供）

登山文化的兴盛也接连带动了饮食业。登山入口聚集许多餐馆，准备迎接饥肠辘辘的下山的旅人。韩国旅游网站上更推荐了“登山后不能不吃的三种套餐”，先喝一口马格利酒一解身体的疲惫。再来要趁热品尝韩式煎饼，一口煎饼一口马格利酒，体验最道地的吃法。最后的橡子凉粉，酸酸甜甜的酱汁，吃起来口感十足。《智异山》中，便有全智贤所饰演的徐伊江在喝了红薯口味的马格利酒后，向朱智勋饰演的姜贤祖发酒疯吐露过去的有趣场景。

“山”外篇：《智异山》剧情改编真实的登山事故？

徐伊江年幼时便因洪水事故而丧失双亲。（截自爱奇艺）

虽然制作组强调剧中的事件与现实无关，但《智异山》中一些情节与现实不谋而合。例如，剧中徐伊江（全智贤饰）的父母在一起洪水事故中丧命，也让1998年的“智异山大惨案”再度被提起。该事件发生在当年7月31日晚上，突如其来的暴雨瞬间冲走了当地的村民及露营旅客。雪上加霜的是，原本备用的大坝承受不住水量，导致更大量的洪水往下游冲，土石流的发生让不少村民被活埋或冲走。总计共有103人因这起事件而丧命。

《智异山》于爱奇艺国际版应用/iQ.com与韩国同步首播。

观众也可在周日、一 9.15pm通过tvN频道（Singtel 518频道，StarHub 824频道）观赏。