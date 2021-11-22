大S汪小菲10年婚告吹 等法院分4000多万家产

台湾女星大S与中国大陆富商汪小菲10年夫妻情缘确定将走到尽头！双方的共同友人告诉台湾《镜周刊》，汪小菲与大S已委任律师办理离婚手续。

大S是在11月初正式向台北地方法院家事庭递状诉请与汪小菲离婚，双方针对大S名下3000万新元豪宅，及汪小菲“S hotel”1700万新元资产等财产分配，以及子女日后相处模式等进行调解，在法官主持下已有共识，近日即会对外宣布离婚调解结果。

知情人士指出，汪小菲9月底那次来台，应不是如外界传言要替10月6日出生的大S庆生，而是与她谈离婚，返回大陆后，大S即在11月初告进法院，要诉请与汪小菲离婚，并随即由法官进行调解。

两人是由知名妇权律师赖芳玉替他们打离婚官司，赖曾在歌手张清芳与前夫宋学仁的离婚案中，替当事人处理相关手续，大S的离婚官司可望循张清芳模式，先在法庭外由律师针对财产及子女相处方式进行协商，达成共识后再进到法院进行诉讼，在法官见证下签下调解笔录，双方签名后，调解笔录效力就等同于确定判决书，可由法院确保双方会遵守协议内容。

11月14日，汪小菲的母亲张兰在抖音贴出儿子回家的讯息，照片中张兰为儿子烤了全羊补身子，接着留言说：“儿子是个小满族人，最爱吃羊，所以我给他烤全羊。”并说：“没有人一生都是春天，也没有人一生都是冬天。”抖音平台上张兰称汪小菲刚从工地回来，照片中汪小菲面露倦容，表情严肃。通篇贴文并没有提到他与大S的婚姻，但网民看到汪小菲神情憔悴，马上联想到可能与大S的婚姻有关。

9月底汪小菲到台湾时，对于婚变传闻闹得沸沸扬扬，在网络直播说：“我们很好！”10月底汪小菲回大陆，却删光抖音中有关大S的内容，二人的离婚传言再度甚嚣尘上，但这次他们与双方家长都未再否认。

今年大S生日，双方没有在社交平台放闪贴合照。10月底汪小菲回到大陆，把微博的自我介绍改成“小玥儿她爸”，让网民意识到两人的婚姻真的亮红灯了。。