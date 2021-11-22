联合声明证实离婚 大S：我希望小菲永远过得比我好

台湾女星大S（徐熙媛）与中国大陆富商丈夫汪小菲十年婚姻生变，针对离婚传闻，两人发声明证实了，未来两人将共同扶养孩子。

另外，大S也回应台湾苹果新闻网说：“很平静。我希望小菲永远过得比我好。”

本月初大S委托律师赖芳玉向台北地院诉请离婚，双方透过法官调解协商如何分配资产及子女监护等问题，对此，大S首度透过律师发表声明，表示两人已决定和平解除婚姻关系，未来将以朋友身份愉快相处。

大S与汪小菲的离婚声明。（互联网）

以下是声明全文：

致各位关心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友们：

感谢各位朋友一直以来对汪小菲先生和徐熙媛女士的喜爱和支持。经过汪小菲先生和徐熙媛女士认真、慎重地考虑，两人已决定和平解除婚姻关係，并已于近日办理了相关手续。

汪小菲先生与徐熙媛女士有缘能够相识相知，共同度过了一段幸福美好的时光。即使现在选择分开，也非常感恩对方的付出。曾经，作为夫妻携手前行，未来，两人将以父母、朋友的身分愉快相处，也将继续共同抚养孩子并给予孩子全部的爱与陪伴。

希望媒体和大众能够尊重双方的选择，同时为避免对双方及其家人产生不必要的伤害，恳请各位能够给予双方更多的私人空间。

徐熙媛

律州联合法律事务所

赖芳玉律师

汪小菲

华通国际法律事务所

吕月瑛律师

2021年11月22日